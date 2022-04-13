İbo Show konuğu Tuğçe Kandemir kimdir? Tuğçe Kandemir kaç yaşında ve nereli?

Şarkıcı ve söz yazarı Tuğçe Kandemir edebiyat öğretmenidir. Aşk ve hüzün şarkılarıyla tanınıyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor. Kandemir'in, "Yılın En Çıkış Yapan Sanatçısı" alanında ödülü bulunuyor. İşte Tuğçe Kandemir hakkında detaylar...

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

23 Şubat 1996 Ankara doğumlu Tuğçe Kandemir 26 yaşındadır. Mersin Üniversitesi'ni edebiyat öğretmeni olarak tamamladı. Bu Benim Öyküm adlı şarkısının internette hızla yayılmasıyla ünlü oldu. Kandemir'in müzik alanında birden fazla ödülü bulunuyor. Piyasada 2018 yılından beri aktif olarak rol alıyor.

TUĞÇE KANDEMİR SİMGLE'LARI

"Bu Benim Öyküm" (2018)

"Yanlış" (2018)

"İçimdeki Sen" (ft. Bilal Sonses) (2018)

"Gülü Soldurmam" (2019)

"Yelkovan" (2019)

"Yağmur" (2019)

"El-Âlem" (2020)

"Kurban Olduğum" (2020)

"Kördüğüm" (Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ile) (2020)

"Ne Güzel Yaratmış" (2020)

"Seni Öptüğüm Sokak" (Eypio ile) (2021)

"Ah Ellerim Kırılaydı" (2021)

"İğdeli Yar (Remix)" (2021)

"Kahverengi Gözlerin" (Sevda Yüklü Şarkılar) (2021)

"Sakın Ola" (2021)

"Saçlarıma Yıldız Takana" (2022)

