İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! 15 yıllık küslük bitti

İbo Show'un 11. bölüm tanıtımı yayınlandı. İbrahim Tatlıses'in yeni konukları; Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay.

İbrahim Tatlıses ve program konukları arasında yer alan Ebru Yaşar, tam 15 yıl süren küslüklerine nokta koyarak duygu dolu anlar yaşayacak.

Yaşar açıklamasında "Hayatımın en heyecanlı gecesini yaşıyorum. Belki seni 15 yıldan sonra ilk kez göreceğim ondan oldu" dedi.

Yaşar daha önceki açıklamasında "Neden küstüğümüzü ben de bilmiyorum" demişti. Ebru Yaşar, "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Herkesin orada bir anısı var. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama yıllar sonra o küskünlüğe son verdik. Sevgili Polat Yağcı ve İbrahim Bey programa davet ettiler. Tabii ki seve seve katıldım. Anılara döndüm. Eski albüme döndük. Biz zaten birbirimizi görünce ağladık. Çok seviyorum kendisini, iyi ki barıştım. 2021'de küskünlükler bitsin" ifadelerini kullandı.



