MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! 15 yıllık küslük bitti

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! 15 yıllık küslük bitti

21.01.2021 10:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! 15 yıllık küslük bitti

Ekrana döndüğü gündem beri gündem olan İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Ebru Yaşar, Selçuk Balcı, Resul Dindar ve Çetin Altay’ı konuk edecek olan İbrahim Tatlıses küs olduğu ünlüyle de barıştı.

İbo Show'un 11. bölüm tanıtımı yayınlandı. İbrahim Tatlıses'in yeni konukları; Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay.

4

İbrahim Tatlıses ve program konukları arasında yer alan Ebru Yaşar, tam 15 yıl süren küslüklerine nokta koyarak duygu dolu anlar yaşayacak.

1

Yaşar açıklamasında "Hayatımın en heyecanlı gecesini yaşıyorum. Belki seni 15 yıldan sonra ilk kez göreceğim ondan oldu" dedi.

2

Yaşar daha önceki açıklamasında "Neden küstüğümüzü ben de bilmiyorum" demişti. Ebru Yaşar, "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Herkesin orada bir anısı var. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama yıllar sonra o küskünlüğe son verdik. Sevgili Polat Yağcı ve İbrahim Bey programa davet ettiler. Tabii ki seve seve katıldım. Anılara döndüm. Eski albüme döndük. Biz zaten birbirimizi görünce ağladık. Çok seviyorum kendisini, iyi ki barıştım. 2021'de küskünlükler bitsin" ifadelerini kullandı.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Hekimoğlu dizisinde ekibe büyük şok!Hekimoğlu dizisinde ekibe büyük şok!
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Melania Trump’ın elbisesi dikkat çekti

Melania Trump’ın elbisesi dikkat çekti

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Diğer Haberler

Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu ve ekibi Mahir'in kıskacında!

Hekimoğlu dizisinde ekibe büyük şok!

Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'den intikam yemini: Nikola bu gece ölecek! Kuruluş Osman 42. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman'da intikam yemini: Bu gece ölecek

Ramo dizisine flaş transfer! Barış Kışlak Cabbar rolüyle Ramo'ya katıldı!

Ramo dizisine flaş transfer!

Models dizisinin çekimleri başladı! İşte Models dizisinde yer alacak mankenler

Mankenlerin hayatını anlatacak! Çekimler başladı

Sadakatsiz 14. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de inşaattan düşen kişi Volkan mı Selçuk mu?

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'ya Volkan şoku

Kırmızı Kamyon dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kırmızı Kamyon'un oyuncuları kimler?

Yeni dizi Kırmızı Kamyon'dan çarpıcı fragman!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.