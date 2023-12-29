İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI 2024: Star Tv İbo Show yılbaşı konukları kimler? İbrahim Tatlıses ile sürpriz isimlerden müzik şöleni

İbo Show yılbaşı konukları arama motorlarında sorgulanıyor. Aleyna Tilki'nin “Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar.” paylaşımı gündem oldu. Aleyna Tilki, İbrahim Tatlıses'in konukları arasında yer alıyor. İbo Show yılbaşı özel fragmanı yayınlandı. İşte İbo Show yılbaşı konukları...

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

İbo Show Yılbaşı Özel programının konukları Hülya Avşar, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, İdo Tatlıses, Bülent Serttaş, Resul Dindar, Cenk eren, Norm Ender ve Aleyna Tilki oldu.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Birbirinden özel sürpriz konuklarıyla İbo Show yılbaşı özel bölümü detayları belli oldu. İbo Show 31 Aralık Pazar günü saat 20.00'de ekrana gelecek.





