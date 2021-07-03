İbrahim Büyükak doğum yapan eşinin yerine geçince...

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuş, mutlu bir evlilik sürdüren ikili, bebeklerine kavuşmak için geri sayıma başlamıştı.

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, baba oldu. İbrahim- Nurdan Büyükak çifti, oğullarına 2 gün önce kavuştu. Ünlü oyuncu mutluluğunu sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bugün de bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, esprili bir dil kullandı. Büyükak yeni doğan oğluyla bir fotoğrafını paylaştı fotoğrafın altına ise, "Bebeği biraz fazla mı sahiplenmişim?" notunu ekledi.



