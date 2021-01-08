İbrahim Büyükak partnerini buldu! Cemre Ebüzziya diziye dahi oldu

Exxen için İbrahim Büyükak dizi yazıyor. Büyükak'ın yazıp yönettiği dizinin kadrosuna bir isim daha eklendi.

Cemre Ebüzziya, İbrahim Büyükak'ın yazıp yönetip başrolünü oynayacağı İlginç Bazı Olaylar adlı Exxen için çekilecek dizinin kadrosuna katıldı.

CEMRE EBÜZZİYA KİMDİR?

İçinden efsane gazeteciler, sanatçılar, işadamları çıkaran Ebüzziya ailesine mensup olan Cemre Ebüzziya, 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Anne ve babası kendisi doğmadan boşanan Cemre Ebüzziya, Nilgül Utku’nun kızı, Menderes Utku ve Alev Ebüzziya’nın yeğeni, Ümit Utku’nun torunu.

Konservatuvar eğitimini ABD’de aldı. Ekran macerası Muhteşem Yüzyıl’daki Helena karakteriyle başladı. ‘Ben Onu Çok Sevdim’ ve ‘Galip Derviş’ dizilerinde kısa süreyle oynadı. İlk uzun metrajlı filmi ‘Bulantı’ ardından ‘Kasap Havası’nda da rol aldı.

