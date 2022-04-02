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İbrahim Büyükak'tan eşine destek: Hep o benim galama gelmişti

02.04.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Büyükak'ın çocuk ve ergen terapisti olan eşi Nurdan Büyükak'ın pedagojik danışmanlığını yaptığı "Doru: Macera Ormanı" Filminin galası hafta başı yapıldı. 1 Nisan'da gösterime giren animasyon filmini Arkın Aktaç yönetti. Filmin galasında Nurdan Büyükak'a eşi İbrahim Büyükak da destek verdi.

İbrahim Büyükak'tan eşine destek: Hep o benim galama gelmişti

İbrahim Büyükak 9 aylık olan oğulları Aslan için animasyon film listesi hazırladıklarını söyledi. İbrahim Büyükak'a Oscar Akademi Ödün Töreni'nde yaşanan tokat olayıyla ilgili görüşleri de soruldu.

Uluslararası kamuoyu geçen pazardan beri Will Smith'in Oscar Ödül Töreni'nde eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili espri yapan Chris Rock'ı sahnede tokatlamasını konuşuyor. Chris Rock, ödül töreni sırasında Jada Pinkett Smith'in saçını kazıtmasından yola çıkarak, 1997'de Demi Moore'un oynadığı "G.I Jane" isimli filme gönderme yapmış ve "Jada, seni seviyorum. G.I Jane 2'yi merakla bekliyorum" demişti. Bu sözler üzerine eşinin bozulduğunu gören Will Smith sahneye çıkarak Chris Rock'a tokat atmış ve daha sonra da oturduğunda "O lanet olası ağzına eşimin adını almayacaksın" diye bağırarak hakaret etmişti.

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İbrahim Büyükak
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