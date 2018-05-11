İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen'den Survivor adasında balayı!

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı bir törenle evlenen İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen, düğünün ardından soluğu Dominik'te aldı. Acun Ilıcalı'nın da katıldığı düğün sonrasında hem balayı hem de iş için Dominik'e gitti.

Acun Ilıcalı'nın özel uçağıyla Dominik'e uçan İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen sosyal medyadan da paylaşımlarda bulundular. Dominik'te balayı tatilini geçiren İbrahim Büyükak, aynı zamanda Survivor birleşme partisine de katıldı. Şarkı yarışmasında jüri olan ve esprileriyle geceye renk katan İbrahim Büyükak, hem iş hem de balayını bir arada yapmış oldu.





