İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay’ın dostluk pozu

İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, Siyah Beyaz Aşk dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkmışlardı. O dönemde birbirine çok yakıştırılan çift, her zaman dostluklarıyla düşman çatlattı. Farklı yapımlarda rol alan oyuncular sosyal medyadan birbirlerinin başarılarını, dizilerini, yeni projelerini kutlayarak örnek bir dostluğa imza atıyor.

Hayranları da bu iki ünlü ismin özel hayatlarında da iyi dost olduklarını biliyor artık. Geçtiğimiz günlerde iki oyuncu bir araya geldiler ve İbrahim Çelikkol Instagram’dan aşağıdaki paylaşımı yaptı.

Mimar Mihre Çelikkol ile evli olan İbrahim Çelikkol’un 2019 yılının Aralık ayında oğlu Ali dünyaya gelmişti. Birce Akalay’ın Ali ile aralarının çok iyi olduğu ve adeta aileden biri gibi olduğunu da İbrahim Çelikkol’un paylaşımı ortaya çıkardı.

