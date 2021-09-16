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  4. 'İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti' demişti! Eski dansözün son hali inanılmaz

'İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti' demişti! Eski dansözün son hali inanılmaz

16.09.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmiş yıllarda katıldığı bir televizyon programında, İbrahim Tatlıses'in kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek magazin gündemine oturan oryantal Sibel Gökçe, son haliyle şaşırttı.

'İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti' demişti! Eski dansözün son hali inanılmaz

Eski oryantal Sibel Gökçe, katıldığı bir magazin programında ''20 yaşımdayken İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradım'' diyerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir dönem danslarıyla fırtınalar estiren 51 yaşındaki Sibel Gökçe, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. İşte Sibel Gökçe'nin son hali:

'İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti' demişti! Eski dansözün son hali inanılmaz

'İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti' demişti! Eski dansözün son hali inanılmaz

12 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEDİ

İbrahim Tatlıses, Sibel Gökçe'nin yıllar sonra ortaya attığı iddiaların asılsız olduğunu belirterek, eski oryantale itibar davası açmıştı. Mahkeme, Sibel Gökçe'nin İbrahim Tatlıses'e 12 bin liralık tazminat ödemesine hükmetmişti.

'İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti' demişti! Eski dansözün son hali inanılmaz

''10 SENE BASTIRMIŞIM ZATEN''

Sibel Gökçe, gençliğinde yaşadığını iddia ettiği olay yüzünden psikolojik tedavi gördüğünü ve bu durumun cinsel hayatını etkilediğini öne sürerek, ''Ben zaten bu olayı, 10 sene boyunca bastırmışım'' demişti.

'İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti' demişti! Eski dansözün son hali inanılmaz

SİBEL GÖKÇE KİMDİR?

Sibel Gökçe, 1970 yılında Almanya'da doğdu. Gökçe, kameralarla henüz 15 yaşındayken tanıştı. 1991 yılında dansa adım atan Gökçe, kendisini oryantalde geliştirerek, birçok televizyon programında boy gösterdi. Oyunculuk tecrübesi de bulunan Gökçe; Silaha Yeminliydim, Dökülen Yapraklar, Güneşten de Sıcak, Sen Benimsin, Dört Köşe Dünya, Yabancı gibi projelerde yer aldı.

'İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti' demişti! Eski dansözün son hali inanılmaz


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
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