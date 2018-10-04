MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'e 'Onur Ödülü'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses’in, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde "Onur Ödülü" alacağı bildirildi.

İbrahim Tatlıses'e 'Onur Ödülü'

Festival organizasyonundan yapılan açıklamada, İbrahim Tatlıses’in cuma günü düzenlenecek törende ödülünü alacağı belirtildi.

İbrahim Tatlıses’in, 1977’de "Ayağında Kundura" albümüyle müzik piyasasına, 1978’de de albümüyle aynı adı taşıyan filmiyle sinemaya giriş yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Seksenli yıllarda çıkardığı albümleriyle satış rakamları milyonları bulan Tatlıses’in müzik hayatındaki başarısı ve popülerliği kısa süre sonra kendisine sinemanın kapılarını açtı. Tatlıses, sinema kariyerinde 20 filme yönetmen, 3 filme senarist, 2 filme yapımcı ve 36 filme oyuncu olarak imza attı." ifadelerine yer verildi.

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ibrahim tatlıses onur ödülü 55. Uluslararası Antalya Film Festivali

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