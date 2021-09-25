İbrahim Tatlıses'e oryantal Didem'den sürpriz

İbrahim Tatlıses 12 yılın ardından sahneye çıkınca gündem oldu. 'Sabuha', 'Pala Remzi', 'Yalnızım Dostlarım', 'Hülya' gibi klasikleşmiş parçalarını seslendiren İbrahim Tatlıses, sevenleriyle sahnede hasret giderdi.

Dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Tatlıses’e Kuruçeşme korosu da hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserin ikinci yarısında ‘Mavi Mavi’ şarkısında sahneye oryantal Didem Kınalı çıktı. Tatlıses’e sürpriz yapan Didem, dans performansı ile izleyen herkesi kendine hayran bıraktı.





