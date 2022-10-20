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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş karar... Gözlerden uzak yaşıyordu

20.10.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süredir Bursa'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Bir ay önce İstanbul'a dönen Ayşegül Yıldız'dan flaş bir açıklama geldi. İbrahim Tatlıses'in eski eşinin kararı gündem oldu.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş karar... Gözlerden uzak yaşıyordu

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız gözlerden uzak yaşarken flaş bir karar aldı., Kızı Elif Ada ile uzun süredir Bursa'da yaşayan Yıldız bir ay önce İstanbul'a döndü. Yıldız, "Kızımı büyüttüm, yeniden İstanbul'a yerleştik" dedi.

Ayağının tozuyla ekranlara geri dönmek için harekete geçen Yıldız, Sabah'a yaptığı açıklamada eski kocası İbrahim Tatlıses'in kendini desteklediğini söyledi.

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Sosyal medyada cesur pozlara imza atan Yıldız "Hayat kısa, kendimi en mutlu hissettiğim işi yapmak istiyorum. Ekranlardan uzun süre uzak kaldım. Artık sunuculuk kariyerime devam edeceğim. İbrahim Bey de bu konuda en büyük destekçim" diye konuştu.

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Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses söyledi

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