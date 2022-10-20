İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan flaş karar... Gözlerden uzak yaşıyordu

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız gözlerden uzak yaşarken flaş bir karar aldı., Kızı Elif Ada ile uzun süredir Bursa'da yaşayan Yıldız bir ay önce İstanbul'a döndü. Yıldız, "Kızımı büyüttüm, yeniden İstanbul'a yerleştik" dedi.

Ayağının tozuyla ekranlara geri dönmek için harekete geçen Yıldız, Sabah'a yaptığı açıklamada eski kocası İbrahim Tatlıses'in kendini desteklediğini söyledi.

Sosyal medyada cesur pozlara imza atan Yıldız "Hayat kısa, kendimi en mutlu hissettiğim işi yapmak istiyorum. Ekranlardan uzun süre uzak kaldım. Artık sunuculuk kariyerime devam edeceğim. İbrahim Bey de bu konuda en büyük destekçim" diye konuştu.

