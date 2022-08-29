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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayosuyla uzanarak poz verdi! "İdo'ya benziyorsun"

29.08.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde trafik kazasıyla gündemde olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, mayolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Müzik kariyerinde ilerlemeye başlayan Dilan Çıtak, o pozla dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayosuyla uzanarak poz verdi! "İdo'ya benziyorsun"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hem özel hayatı hem de kariyeriyle göz önünde olan isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde babasının geçirdiği trafik kazasının ardından babası ve kardeşi İdo Tatlıses ile sahneye çıkan Dilan Çıtak, şimdi de mayolu pozuyla dikkat ekti.

MAYOYLA POZ VERDİ

Dilan Çıtak sosyal medya hesabını sık sık kullanıyor.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayosuyla uzanarak poz verdi!

En son mayolu pozuyla dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayosuyla uzanarak poz verdi!

O poza takipçileri, "İdo'ya benziyorsun", "Çok geçmiş olsun" gibi yorumlar yaptı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayosuyla uzanarak poz verdi!

Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses ile Işıl Çıtak'ın kızıdır.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayosuyla uzanarak poz verdi!

İşte Dilan Çıtak'ın pozları...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayosuyla uzanarak poz verdi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayosuyla uzanarak poz verdi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayosuyla uzanarak poz verdi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayosuyla uzanarak poz verdi!

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Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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