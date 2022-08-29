İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayosuyla uzanarak poz verdi! "İdo'ya benziyorsun"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hem özel hayatı hem de kariyeriyle göz önünde olan isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde babasının geçirdiği trafik kazasının ardından babası ve kardeşi İdo Tatlıses ile sahneye çıkan Dilan Çıtak, şimdi de mayolu pozuyla dikkat ekti.

MAYOYLA POZ VERDİ

Dilan Çıtak sosyal medya hesabını sık sık kullanıyor.

En son mayolu pozuyla dikkat çekti.

O poza takipçileri, "İdo'ya benziyorsun", "Çok geçmiş olsun" gibi yorumlar yaptı.

Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses ile Işıl Çıtak'ın kızıdır.

İşte Dilan Çıtak'ın pozları...

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