MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da sezonu açtı! Bikinisiyle teknede boy gösterdi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da sezonu açtı! Bikinisiyle teknede boy gösterdi

26.06.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babasının gölgesinde olduğu iddiaları yüzünden isyan ederek "Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum" açıklamasında bulunarak gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak tatil sezonunu açtı. Dilan Çıtak fit görüntüsüyle beğeni topladı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak, başarısının babasının gölgesinde kalmasından rahatsız olan Dilan Çıtak yapılan yorumlara isyan etmişti.

"Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum. Çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz. Bırakın artık salın beni ya" diyen Dilan Çıtak da yaz sezonunu açtı.

Yoğun bakımda! Özkan Uğur'un eşi isyan etti Yoğun bakımda! Özkan Uğur'un eşi isyan etti

Son dönemde verdiği kilolalar dikkat çeken başarılı şarkıcı teknede siyah bikinisiyle poz verince hayranlarından beğeni aldı.

Ekran Alıntısı

İbrahim Tatlıses'in kızını görenler "Güzel zayıfladın" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...
Askıları dekoltesine dayanamadı! "Tam ortaya çıkıyordu..."Askıları dekoltesine dayanamadı! "Tam ortaya çıkıyordu..."
Türkiye'yi terk etti! "Ekonomik koşullara..."Türkiye'yi terk etti! "Ekonomik koşullara..."
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses ele

En Çok Okunan Haberler

Ev sahibi ve kiracılara kötü haber! Yüzde 30 zam...

Ev sahibi ve kiracılara kötü haber! Yüzde 30 zam...

Borç yapılandırmasında son günler

Borç yapılandırmasında son günler

Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...

Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...

Ankara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastı

Ankara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastı

Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu! 3 ile vali ataması

Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu! 3 ile vali ataması

CHP'de sular durulmuyor! Bu kez de onlar Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı

CHP'de sular durulmuyor! Bu kez de onlar Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı

Günün Videosu

İstanbul'da taksicilerin çileden çıkaran pazarlıkları kamerada
İstanbul'da taksicilerin çileden çıkaran pazarlıkları kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Zamanınız da enerjiniz de size kalsın! Philips süpürgede indirim

Zamanınız da enerjiniz de size kalsın! Philips süpürgede indirim

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyın! Pierre Cardin çantadaki indirimi kaçırmayın

Eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyın! Pierre Cardin çantadaki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.