İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da sezonu açtı! Bikinisiyle teknede boy gösterdi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak, başarısının babasının gölgesinde kalmasından rahatsız olan Dilan Çıtak yapılan yorumlara isyan etmişti.

"Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum. Çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz. Bırakın artık salın beni ya" diyen Dilan Çıtak da yaz sezonunu açtı.

Son dönemde verdiği kilolalar dikkat çeken başarılı şarkıcı teknede siyah bikinisiyle poz verince hayranlarından beğeni aldı.

İbrahim Tatlıses'in kızını görenler "Güzel zayıfladın" yorumlarında bulundu.

