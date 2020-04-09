MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Hayatta kalmayı halledelim de...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Hayatta kalmayı halledelim de...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 09:17 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Tedavi gören Çıtak yaptığı açıklamada "Hayatta kalmayı halledelim sahnelere döneceğiz" dedi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Hayatta kalmayı halledelim de...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de koronavirüse yakalanmıştı. Dilan Çıtak Tatlıses, haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Çıtak açıklamasında "Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" demişti.

Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter de koronavirüse yakalanmış, 10 günlük tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu.

Çıtak geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaparak takipçilerine içini döktü ve şunları söyledi:

"Her şeyi olduğu gibi sahnede olup şarkı söylemeyi çok özledim. Şimdilik koklayabilme, tat alabilme ve hayatta kalmayı halledelim de..."

eaeaeae

Çıtak'ın verdiği kötü habere takipçileri ise geçmiş olsun ve moral mesajlarıyla destek olmaya çalışıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Survivor adasında yangın çıktı!Survivor adasında yangın çıktı!
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Ç, Dilan Çıtak,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Koronavirüs vaka ve ilaçlarına yönelik flaş karar

Koronavirüs vaka ve ilaçlarına yönelik flaş karar

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Parçalara ayrılan ceset 22 yaşındaki Özcan'a ait!

Parçalara ayrılan ceset 22 yaşındaki Özcan'a ait!

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Akgül'den korkutan paylaşım: Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim

Korkutan paylaşım: Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim

Mustafa Sandal'dan iddialı açıklamalar: Emina'dan başka bir kadından...

Samimi itiraflar: Emina'dan başka bir kadından...

Joan Smalls'dan iddialı paylaşım: Sabah duşları...

İddialı paylaşım: Sabah duşları...

Ebru Polat vücuduna yastık yerine battaniye sararak poz verdi!

Yeni akıma kendi tarzıyla girdi! Vücuduna...

Acun Ilıcalı'dan Ersin Korkut’un ölen köpeği hakkında ilk yorum

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Ece Erken: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ayrıldım

Ayrılık itirafı: Geçmişi elimde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.