İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Hayatta kalmayı halledelim de...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de koronavirüse yakalanmıştı. Dilan Çıtak Tatlıses, haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Çıtak açıklamasında "Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" demişti.

Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter de koronavirüse yakalanmış, 10 günlük tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu.

Çıtak geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaparak takipçilerine içini döktü ve şunları söyledi:

"Her şeyi olduğu gibi sahnede olup şarkı söylemeyi çok özledim. Şimdilik koklayabilme, tat alabilme ve hayatta kalmayı halledelim de..."

Çıtak'ın verdiği kötü habere takipçileri ise geçmiş olsun ve moral mesajlarıyla destek olmaya çalışıyor.

