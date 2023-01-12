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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın pozunu görenler "Eteğin nerede?" dedi

12.01.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, şubat ayında çıkaracağı albüm için çalışmalara başlamıştı. Ancak bulduğu çıkış şarkısını son anda Hadise'ye kaptırınca sitem etmişti. Son dönemde sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in kızı şimdi de cesur tarzıyla adından söz ettirdi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın pozunu görenler "Eteğin nerede?" dedi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde yeni şarkı hazırlığı içerisinde olduğunu belirtmişti. Oldukça heyecanlı olan İbrahim Tatlıses'in kızı, son aldığı haberle şarkısını 20 bin TL fark ile kaybettiğini öğrenmiş ve sitem etmişti.

Yılbaşı ertesi jakuzide beyaz mayosuyla pozlar veren Dilan Çıtak şimdi de tarzıyla gündemde.

Ekran Alıntısı

Sesiyle beğeni toplayan İbrahim Tatlıses'in kızı son olarak iddialı bir seçim yaptı. Derin bacak dekoltesiyle poz veren İbrahim Tatlıses'in kızının pozunu görenler "Eteğin nerede?" dedi.

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Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses

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