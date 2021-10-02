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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilan Çıtak'ın annesi kim?

02.10.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden birisi. Babası İbrahim Tatlıses gibi müzikle içli dışlı olan Dilan Çıtak, Instagram hesabından, yaptığı işleri paylaşıyor. Çıtak 2 sene keman, 4 sene piyano çaldı. İşte merak edilenler...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilan Çıtak'ın annesi kim?

Müzik kariyerinin yanı sıra magazin gündemine de sık sık konu olan Dilan Çıtak; Kal Benim İçin, Çık Dışarı, Malesef şarkılarını seslendirdi. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başlayan Dilan Çıtak, "dilancitaktatlises" kullanıcı adı ile 169 bin takipçisine paylaşım yapıyor. İşte merak edilenler...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilan Çıtak'ın annesi kim?

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu Dilan Çıtak 32 yaşındadır. Çıtak, 2003'te yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. Okul süresince korolarda ve müzikallerde yer alan Çıtak, caz orkestralarında solistlik görevini üstlendi. Ayrıca Pera tiyatroda 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

2011 yılında müzik ve dil eğitimi için Amerika'ya giden Çıtak, "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. Amerikalı vokal hocası ile vokal çalışmaları yapan Çıtak, bir senelik müzik ve dil eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanan Çıtak eğitimine bu alandan devam etti.

Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak'tır. Işıl Çıtak, 1990'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile kısa süreli ilişki yaşadı.


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Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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