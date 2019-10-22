İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses askere gitti!

Şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses bedelliden yararlanarak askere gitti. İdo'nun birliğine teslim olmadan önce çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

İdo'nun kısa saçlı ve sakalsız hali dikkatleri çekti.

"HAYIRLI TESKERELER"

Kışlasına teslim olan İdo Tatlıses, askerlerle de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara İdo'nun bir takipçisi, "Kısa saç ve sakalların gitmesi yakışmış. Hayırlı teskereler." ifadelerini kullandı.

