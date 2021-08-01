İbrahim Tatlıses: Müzik mi aşktan doğar yoksa aşk mı müzikten doğar?

İbo Show'un sezon finali yapmasının ardından yazlığında genç sevgilisiyle dinlenen İbrahim Tatlıses paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Tatlıses son olarak takipçilerine ilginç bir soru sordu. Tatlıses paylaşımında "Müzik mi aşktan doğar yoksa aşk mı müzikten doğar? İşte bunu tam 50 sene önce Şanlıurfa'da kapaklı pasajında bir bantçı dükkanım vardı merdiven inişine yazmıştım; o gün bu gündür bir türlü çözemedim ben yazdım ben çözemedim! Sizce hangisi?" dedi.

Tatlıses'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde de 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Saniye' karakterine hayat veren güzel oyuncu Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kalıp, sosyal medya hesabından övgüler yağdırmıştı.



