MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses: Müzik mi aşktan doğar yoksa aşk mı müzikten doğar?

İbrahim Tatlıses: Müzik mi aşktan doğar yoksa aşk mı müzikten doğar?

01.08.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Tatlıses son paylaşımıyla da dikkat çekmeyi başardı.

İbrahim Tatlıses: Müzik mi aşktan doğar yoksa aşk mı müzikten doğar?

İbo Show'un sezon finali yapmasının ardından yazlığında genç sevgilisiyle dinlenen İbrahim Tatlıses paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Tatlıses son olarak takipçilerine ilginç bir soru sordu. Tatlıses paylaşımında "Müzik mi aşktan doğar yoksa aşk mı müzikten doğar? İşte bunu tam 50 sene önce Şanlıurfa'da kapaklı pasajında bir bantçı dükkanım vardı merdiven inişine yazmıştım; o gün bu gündür bir türlü çözemedim ben yazdım ben çözemedim! Sizce hangisi?" dedi.

iğğığ

Tatlıses'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Tatlıses Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Selin Yeninci'ye hayran kaldı!İbrahim Tatlıses Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Selin Yeninci'ye hayran kaldı!

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde de 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Saniye' karakterine hayat veren güzel oyuncu Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kalıp, sosyal medya hesabından övgüler yağdırmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Akalın 'şaklaban' göndermesi yaptı! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi Demet Akalın 'şaklaban' göndermesi yaptı! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi
PARTNERYangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!Yangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!
Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı

Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı

Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü

Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Bodrum'da yangın devam ediyor! Belediye Başkanı'ndan vatandaşlara çağrı

Bodrum'da yangın devam ediyor! Belediye Başkanı'ndan vatandaşlara çağrı

Yusuf Demir attı, Barcelona kazandı

Yusuf Demir attı, Barcelona kazandı

Erzurum, Van ve Hakkari'de sel felaketi! Karayolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Van ve Hakkari'de sel felaketi! Karayolu ulaşıma kapandı

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.