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  4. Biyolojik kaçakçılara rekor ceza! Yasak olmasına rağmen o ilde topladılar

Biyolojik kaçakçılara rekor ceza! Yasak olmasına rağmen o ilde topladılar

08.05.2024 19:16
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Tunceli’de yasak olmasına rağman doğada salep toplayan biyolojik kaçakçılara rekor ceza verildi. 10 kişiye toplamda 3 milyon 871 bin 410 lira ceza kesildi

Biyolojik kaçakçılara rekor ceza! Yasak olmasına rağmen o ilde topladılar

Biyolojik kaçakçılara rekor ceza geldi. Yasak olmasına rağmen Tunceli'de topladılar. Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından nisan ve mayıs aylarında il dışından gelen kişilerin salep yumrusu topladığı duyumları üzerine vatandaşlara biyolojik kaçakçılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

3 MİLYON 871 BİN 410 TL CEZA KESİLDİ!

Bilgilendirme çalışmalarının ardından vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü kontrol ekibinin İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonda, Pertek ve Mazgirt ilçeleri kırsalında 10 kişinin salep topladıkları tespit edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesine muhalefet ederek biyolojik çeşitliliği tahrip eden 10 kişiye toplam 3 milyon 871 bin 410 TL idari para cezası kesildi. 46 kilogram salep yumrusuna ise doğaya yeniden kazandırılmak üzere el konuldu.

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Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme‘ye (CITES) göre nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza biyolojik kaçakçı
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