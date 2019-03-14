İbrahim Tatlıses: Sekiz yıl önce tekrar doğdum

Gerçek doğum günü 1 Ocak olan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı pastalı paylaşımla dikkat çekti. Tatlıses bu pastalı fotoğrafı üzerinden yaptığı paylaşımla başından vurulduğu 14 Mart 2011 tarihine göndermede bulunarak Mart ayının ikinci doğum günü olduğunu söyledi ve şunları yazdı: “8 yıl önce tekrar doğdum, Yüce Yaradan bir can daha bağışladı bana, kavuşturdu beni sizlere… Şükürler olsun. Ben iyi ki doğdum ama asıl sizler iyi ki varsınız… Sevginiz ve dualarınız bana güç, HEP VAR OLUN…”



