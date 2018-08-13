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İbrahim Tatlıses: Sekizinci çocuğu bekliyorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

Kanal D’nin yeni sohbet programı “4 Kadın Zamanı”na katılan İbrahim Tatlıses'ten samimi açıklamalar. İbo çocuk açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü

İbrahim Tatlıses: Sekizinci çocuğu bekliyorum!

Kanal D’nin yeni sohbet programı “4 Kadın Zamanı” bugün ilk bölümü ile ekrana geldi.

Seda Akgül, Hande Ataizi, Eylül Öztürk ve Derya Tuna’nın yer aldığı programa İbrahim Tatlıses telefonla bağlandı.

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Eski eşinin her zaman yanında olduğunu belirten İbrahim Tatlıses çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Oğlu İdo hakkında da konuşan Tatlıses şunları söyledi;

İdo çok kibar ve delikanlıdır ama yeri geldiği zaman çok serttir. Bana bile kafa tuttuğu zamanlar oluyor. Ben ona insanların önünde eğilme diyorum. O bana ‘yok baba o büyük, ayıp olur’ diyor. Bunu ben de Derya Tuna’da öğretmedi. Kendi kendine yaptığı bir davranış. Çok saygılı bir çocuk. Yedi tane çocuğum var sekizinciyi bekliyorum. Şu an yok ama gelebilir. Her an her saniye… Elif Ada ile çocuk defterini kapatmadım. Yeni bir çocuğum daha olabilir.’


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ibrahim tatlıses 4 Kadın Zamanı Derya Tuna ibo

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