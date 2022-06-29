İbrahim Tatlıses'ten üzen açıklama! 'Sol elim tutmuyor'

Adalet Sara'dan dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlıses hakkında ''Ben vuruldum hastanedeyim, Ahmet nereye gitti biliyor musunuz? Şirkete gidip kasayı boşalttı'' şeklinde yaptığı açıklamasıyla gündemde olan İbrahim Tatlıses, İsrail’de sahneye çıktı. Kudüs’teki konser mekanı 'Sultan'ın Havuzu'nda (Sultan’s Pool) sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi.

Tatlıses; "Mavi Mavi", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" ve hafızalara kazınan diğer eserleriyle hayranlarını coşturdu.

''DUALARINIZLA AYAKTAYIM''

Sahnede hayranlarına seslenen Tatlıses, sağlık durumuna işaret ederek "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım." dedi. Hayranları da sık sık "İbo, İbo" tezahüratı yaparak şarkıcıya desteklerini gösterdi.

