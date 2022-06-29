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İbrahim Tatlıses'ten üzen açıklama! 'Sol elim tutmuyor'

29.06.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk eşi Adalet Sara ve en büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı ailevi sorunlarla gündemde olan İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses, İsrail’de konser verdi. Konseri sırasında hayranlarına içini döken İmparator 'Sol elim tutmuyor' diyerek sağlık durumu hakkında üzücü gelişmeyi paylaştı.

İbrahim Tatlıses'ten üzen açıklama! 'Sol elim tutmuyor'

Adalet Sara'dan dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlıses hakkında ''Ben vuruldum hastanedeyim, Ahmet nereye gitti biliyor musunuz? Şirkete gidip kasayı boşalttı'' şeklinde yaptığı açıklamasıyla gündemde olan İbrahim Tatlıses, İsrail’de sahneye çıktı. Kudüs’teki konser mekanı 'Sultan'ın Havuzu'nda (Sultan’s Pool) sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi.

Tatlıses; "Mavi Mavi", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" ve hafızalara kazınan diğer eserleriyle hayranlarını coşturdu.

''DUALARINIZLA AYAKTAYIM''

Sahnede hayranlarına seslenen Tatlıses, sağlık durumuna işaret ederek "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım." dedi. Hayranları da sık sık "İbo, İbo" tezahüratı yaparak şarkıcıya desteklerini gösterdi.

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