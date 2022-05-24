İbrahim Tatlıses ve Küçük İbo buluştu! Küçük İbo'nun son hali gündem oldu

Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlayan Küçük İbo, sonrasında İbo Show'a konuk oldu ve bir anda şöhreti parladı. 1997-2000 yılları arasında Küçük İbo adlı bir dizide rol aldı.

Küçük İbo'nun eski popülerliği kalmadı ama ünlü isim şarkıcılık yapmaya devam ediyor.

Gerçek adı İbrahim Halil Küçük olan 90’ların çocuk yıldızı sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Küçük İbo, 'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. Tatlıses ile çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan İbrahim Halil Küçük, paylaşımına şu notu düştü:

"Bugün benim için çok özel bir gün. Üzerimde çok emeği olan sevgili imparator İbrahim abimle Almanya Stuttgart’ta güzel bir buluşma oldu. Allah uzun ömürler versin."

Küçük İbo'nun paylaşımına "Siz de yaşlanmışsınız" yorumları geldi.

"12 YAŞIMDA ŞÖHRET OLMAM HATAYDI"

Küçük İbo geçtiğimiz aylarda "12 yaşımda albüm çıkartmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa daha geç yaşta albüm çıkartırdım. Daha bilinçli hareket ederdim" ifadelerini kullanmıştı.



