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  4. "İç çamaşırımı unutmuş olabilirim" demişti! Miley Cyrus gündem olunca açıkladı

"İç çamaşırımı unutmuş olabilirim" demişti! Miley Cyrus gündem olunca açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.02.2024 10:31 | Son Güncelleme:
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Miley Cyrus, 2024 Grammy Ödülleri'nde sahneye ödül almaya çıktığında yaptığı konuşmayla herkesi güldürdü. İç çamaşırı yorumuyla sahnede güldüren Miley sosyal medyada gündem olunca bakın ne dedi.

"İç çamaşırımı unutmuş olabilirim" demişti! Miley Cyrus gündem olunca açıkladı

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, 2024 Grammy'de sahneye ödül almaya çıktığında yaptığı konuşmayla herkesi güldürdü. Cyrus, "Kimseyi unuttuğumu sanmıyorum ama iç çamaşırı unutmuş olabilirim" sözleriyle herkesi güldürdü.

İddialı sahne tarzıyla adından söz ettiren Miley sosyal medyada gündem olunca açıklama yapmadan da duramadı.

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Miley X'te (eski adıyla Twitter) "Not: Sadece şaka yapıyordum…. Eşleşen özel Gucci külotlarım vardı" yazdı.

Daha sonra Gucci'nin kreatif direktörü Sabato De Sarno'ya internette büyük ilgi görmesini sağlayan 'tepeden tırnağa çikolatalı özel tasarım' için teşekkür etti.

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