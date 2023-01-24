İç çamaşırını çıkartıp kocası için hazırladığı yemeğin içine soktu! “Böyle daha lezzetli oluyor”

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ismi açıklanmayan bir kadının eşine yemek hazırladığı sırada yaptığı sıradışı eylemi gösterdi. Evinin bahçesindeki küçük tüpte akşam yemeği hazırlayan kadının komşusu tarafından kayda alınan anlarda kaşıkla tencereyi karıştırdığı görüldü. Normal bir şekilde devam eden yemek pişirme eylemi bir anda bir ritüele dönüştü.

ETEĞİNİN ALTINDAN İÇ ÇAMAŞIRINI ÇIKARTTI

Yemeğin pişmesine kısa bir süre varken bir anda elini eteğinin alt kısmını götüren kadın iç çamaşırını çıkarttı. İç çamaşırını tencereye sokarak yemeği karıştırmaya devam eden kadın lezzetin bu şekilde arttığını ifade etti.