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İç çamaşırıyla kahve servis etmek için servet ödüyorlar! Mesleğinin göründüğünden daha zor olduğunu itiraf etti

17.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da yaşayan 19 yaşındaki Grace isimli bir kız oldukça ilginç bir meslek yapıyor. İç çamaşırıyla kahve servis ettiğini dile getiren Grace, müşterilerin bir servet ödediğini belirtti. Grace, işini sevse de göründüğünden daha zor olduğunu söyledi.

İç çamaşırıyla kahve servis etmek için servet ödüyorlar! Mesleğinin göründüğünden daha zor olduğunu itiraf etti

Washington’da barista olarak çalışan Grace, üniversite ücreti ve günlük masraflarını ödemekte zorlandığı için çalışmaya başladı. İç çamaşırlarıyla kahve servis etmenin güzel görünmekten daha fazlası olduğunu dile getiren Grace, mesleğinin zorluklarını anlattı. Grace, “İdeal bir bikini baritasının saçı, makyajı ve tavrıyla son derece şık bir şekilde çalışması bekleniyor. İnsanların kahve ya da çay, enerji içeceği ve smoothie gibi sunduğumuz diğer içecekleri sipariş etmek için arabayla geldikleri küçük bir kafede çalışıyoruz. Üniforma olarak ya küçük bikiniler ya da iç çamaşırları giyiyoruz” dedi.

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“KAHVE YAPMAKTAN ÇOK DAHA FAZLASI”

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İç çamaşırıyla kahve yapmanın sadece servis etmekten ve bir barista olmaktan daha fazlası olduğunu belirten Grace, “Neşeli bir kişiliğe sahip olmak, olumlu bir tutum sergilemek ve her müşteriyle sürekli sohbet etmek işimizin herkesin anlamadığı bir parçasıdır” diye konuştu.

Grace ve mesai arkadaşları her gün belirlenen konseptlere uygun olarak kostümler giyiyor. İşini sevdiğini ve kazandığı ücretten memnun olduğunu belirten Grace, “İşe ilk başladığım zamanlarda bir müşteri benden hoşlandı. Her gün benim vardiyamın olduğu saatlerde gelmeye başladı. Benden özel numaramı istedi. Sonrasında ise beni rahatsız eden mesajlar atmaya başladı. En sonunda onu polise bildirmek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

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Amerika
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