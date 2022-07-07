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İç çamaşırıyla teknoloji mağazasını soydu! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

07.07.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’daki bir teknoloji dükkanına sadece iç çamaşırıyla soygun yapmak için giren Jeh-isma-ae Hama isimli adam, cep telefonlarını maddi açıdan daha az şanslı olanlara dağıtmak için çaldığını söyledi. Ancak mağazanın güvenlik kamerası tarafından suç üstü yakalanan adam tutuklandı.

İç çamaşırıyla teknoloji mağazasını soydu! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

23 yaşındaki Jeh-isma-ae Hama, Tayland'da "Robin Hood" tarzı hırsızlık girişimiyle bir anda ülkenin gündemine yerleşti. Beyaz külotuyla dokuz mağazayı soyan ve evsizlere cep telefonları dağıtan bir adama "Bay Külot" lakabı takıldı. Hırsız geceleri teknoloji mağazasının farklı şubelerine girerek sadece iç çamaşırıyla hırsızlık eylemini tamamlıyordu. Başta cep telefonları olmak üzere, toplam değeri yaklaşık 1,9 milyon baht (43.997.54 £) olan yaklaşık 128 eşya çaldığı bildirildi.

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“BUNU SEVİYORUM”

KAPAK1

Bangkok Post'un haberine göre Hama, son hırsızlığının ertesi gününde Bang Kapi semtinde kiralık bir odada bulunduktan sonra tutuklandı. Polise verdiği ifadesinde sadece iç çamaşırıyla hırsızlık yapmanın özgüvenini arttırdığını ifade eden Hama, “Elbiselerimi çıkartmayı seviyorum. Sadece iç çamaşırıyla olmak bana güven veriyor. Zenginden alıp fakire veriyorum” dedi.

Şüphelinin hırsızlık çılgınlığına 27 Ocak 2021'de ve ardından bu yıl 9 Ocak'ta yeniden başladığına inanılıyor.Suçlarının bir parçası olarak güvenlik kamera sistemlerinin bağlantısını kesiyordu. Ancak yine de son hırsızlık olayında güvenlik kameralarına yakalanmaktan kurtulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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