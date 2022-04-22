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İç çamaşırlı klibiyle gündem olmuştu! Aleyna Tilki'den yatak odası pozu!

22.04.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Aleyna Tilki en son, 'Take It or Leave It' şarkısıyla gündem olmuştu. Motorun üstünde iç çamaşırlı klip çeken Tilki, klibiyle alakalı dinleyicileri yorum konusunda ikiye bölmüştü. Genç popçu cesur pozlarına devam ediyor.

İç çamaşırlı klibiyle gündem olmuştu! Aleyna Tilki'den yatak odası pozu!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programının ardından sesiyle yıllar içerisinde gündem olmaya devam eden Aleyna Tilki, son zamanlarda Instagram'dan verdiği cesur pozlarıyla ilgi görüyor. Arkasını dönüp poz veren Tilki'ye çok sayıda yorum geldi.

ALEYNA TİLKİ'DEN YATAK ODASI POZU!

Müzik kariyerine tam gaz devam eden Aleyna Tilki, Take It or Leave It şarkısına çektiği klip ile gündemden düşmemişti.

Aleyna Tilki'den yatak odası pozu!

Motorun üstünde iç çamaşırıyla klip çeken Tilki'ye, "Gülşen'le yarışıyor" yorumu gelmişti.

Aleyna Tilki'den yatak odası pozu!

Cesur açıklamaları ve pozlarıyla da gündeme gelen Aleyna Tilki yatak odası pozunu paylaştı.

Aleyna Tilki'den yatak odası pozu!

Islak saçlarıyla arkasını dönüp aynada fotoğraf çeken Tilki'ye, "Duş aldın mı?", "Kim ne derse desin bir numarasın" gibi yorumlar geldi.

Aleyna Tilki'den yatak odası pozu!

Klibiyle çok sayıda olumsuz yorum alan Aleyna Tilki, "Take It or Leave It" şarkısı hakkında, “İngilizce şarkılarımı Spotify’da en çok Amerika dinliyor. 2’nci sırada Türkiye, 3’üncü sırada İspanya. Büyük izlenmeyi Amerika’dan almak benim için çok gurur verici" paylaşımını yaptı.

Aleyna Tilki'den yatak odası pozu!

Aleyna Tilki'den yatak odası pozu!

Aleyna Tilki'den yatak odası pozu!


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Aleyna Tilki
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