İç çamaşırlı klibiyle gündem olmuştu! Aleyna Tilki'den yatak odası pozu!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programının ardından sesiyle yıllar içerisinde gündem olmaya devam eden Aleyna Tilki, son zamanlarda Instagram'dan verdiği cesur pozlarıyla ilgi görüyor. Arkasını dönüp poz veren Tilki'ye çok sayıda yorum geldi.

ALEYNA TİLKİ'DEN YATAK ODASI POZU!

Müzik kariyerine tam gaz devam eden Aleyna Tilki, Take It or Leave It şarkısına çektiği klip ile gündemden düşmemişti.

Motorun üstünde iç çamaşırıyla klip çeken Tilki'ye, "Gülşen'le yarışıyor" yorumu gelmişti.

Cesur açıklamaları ve pozlarıyla da gündeme gelen Aleyna Tilki yatak odası pozunu paylaştı.

Islak saçlarıyla arkasını dönüp aynada fotoğraf çeken Tilki'ye, "Duş aldın mı?", "Kim ne derse desin bir numarasın" gibi yorumlar geldi.

Klibiyle çok sayıda olumsuz yorum alan Aleyna Tilki, "Take It or Leave It" şarkısı hakkında, “İngilizce şarkılarımı Spotify’da en çok Amerika dinliyor. 2’nci sırada Türkiye, 3’üncü sırada İspanya. Büyük izlenmeyi Amerika’dan almak benim için çok gurur verici" paylaşımını yaptı.