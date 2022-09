İç çamaşırlı pozları olay olmuştu! Aleyna Tilki'nin mini etekli pozuna yorum yağdı

"Take it or leave it" ve 'Diamonds' gibi şarkılarıyla çokça konuşulan Aleyna Tilki, sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Ünlü isim kliplerinde yer alan açık sahneler için izleyicilerden pek çok eleştiri almıştı. Tilki, son olarak mini etekli pozunu takipçileriyle paylaştı.

ALEYNA TİLKİ'DEN MİNİ ETEKLİ PAYLAŞIM!

Son olarak iç çamaşırlı paylaşımıyla konuşulan isim, fotoğrafına "Postlarımı kaldırtsanız da yenilerini çekip atabilirim bilin yani" notunu eklemişti.

Ünlü şarkıcı, bu kez mini etekli fotoğrafıyla yorum yağmuruna tutuldu.

"HALİS Mİ BU GÜZELLİK?"

Ünlü ismin paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağarken, bazı takipçilerinden ise "Barbie kızım" , "Halis mi bu güzellik?" gibi yorumlar geldi.

İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...