Fatih Terim'den Galatasaray-Juventus maçına özel analiz! "Türkiye'nin en iyisi o"

Teknik direktör Fatih Terim'den İtalyan medyasına Galatasaray-Juventus maçı analizi geldi. Deneyimli teknik adam Tutto Sport'a verdiği röportajda sarı-kırmızılıların bu maçtaki en kilit isimlerine değinirken, siyah-beyazlıların ve Milli Takımımızın parlayan ismi Kenan Yıldız içinde özgü dolu cümleler kullandı...

"SPALETTİ İLE İKİ GERÇEK DOST GİBİ DAVRANIRIZ VE ŞAKALAŞIRIZ..."

SORU: Meslektaşınız Luciano Spalletti hakkında ne düşünüyorsunuz?

Fatih Terim, "Benim için o sadece bir meslektaş ya da arkadaş değil. Hayatımda önemli bir yere sahip olan, ailemden biri gibi gördüğüm bir insan.

Bazen içten bir el sıkışma veya sımsıkı bir sarılma bin kelimeden daha etkilidir. Karşınızdaki kişinin sizin hakkınızda ne düşündüğünü açıkça hissedersiniz. İşte Luciano ile benim aramdaki ilişki tam olarak böyle. Karşılaştığımızda iki gerçek dost gibi davranır ve şakalaşırız.

Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz: 2000'lerin başında Fiorentina'yı çalıştırdığım dönemde Floransa'da buluşur ve futbol üzerine uzun uzun sohbet ederdik. Onunla fikir alışverişinde bulunmaktan keyif alıyorum.

İtalya'nın büyük kulüplerinde çalıştı ve Empoli'deki ilk yıllarından itibaren çalıştırdığı her takımda iz bırakmayı başardı.

Napoli'yi 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıdı ve Juventus onun gelişiyle çok daha tehlikeli bir takım haline geldi." dedi.

TERİM KİLİT İSMİ AÇIKLADI!

Fatih Terim, "Gabriel Sara bir başka kilit isim. Başlama düdüğünden itibaren onu sahanın her yerinde görebilirsiniz:

Takım arkadaşları için her zaman bir pas istasyonu oluyor, bazen hücum presini başlatan kişi o oluyor ve en önemlisi duran toplarda çok etkili bir silah.

Galatasaray'da bir de rakip için her zaman bir sürprizi olan Macar Roland Sallai var. Maç boyunca hiç durmadan koşuyor."" açıklamasında bulundu.

Sacha Boey'in Galatasaray'a transfer sürecinde yer almaktan mutluluk duymuştum ve onun evine döndüğünü görmekten sevinç duyuyorum." diye konuştu.

"KENAN YILDIZ, PLATINI, ZIDANE VE NEDVED GİBİ OLACAK"

SORU: "Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayan Yildiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu kime benzetiyorsunuz? Kendisi idolü ve ilham kaynağının Del Piero olduğunu söylüyor. Kenan'ın gelecekte Altın Top ödülünü kazanabileceğini düşünüyor musunuz?"

Fatih Terim: "Soyadının da ifade ettiği gibi, o gerçek bir yıldız. Onu izlemekten büyük keyif alıyorum. Sadece Juventus'un değil, Avrupa'nın da en iyi oyuncularından biri. Bazı futbolcular “yıldız” olmak için doğmuşlardır. Kenan da onlardan biri. Sözleşmesini uzattığına sevindim. Bence onun gibi bir ikonlara ihtiyaçları vardı. Del Piero'dan sonra Juve'nin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ikon olabilir. Del Piero'nun kariyeri boyunca oynamasını izlemekten çok keyif almıştım. Geleceğin ona ne getireceğini bilmiyorum ama sık sık forma değiştirilen bu dönemde, Juve'nin Kenan'a ayırdığı konumun gurur verici olduğunu söylemeliyim. Juventus'taki kariyerine böyle devam ederse, Del Piero'nun seviyesine ulaşabilir ve Platini, Zidane, Buffon ve sevgili dostum Nedved gibi efsanelerin yanında kulüp tarihine adını yazdırır. Unutulmamalı ki, o hala çok genç. Geçen yıl beni ziyaret etti ve beni mutlu etti. Bana “Hocam” diye hitap etti. Kenan'ın sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda çok saygılı ve dürüst bir genç olduğunu gördüm. Umarım bizi gururlandırmaya devam eder.

Galatasaray'ın kadrosuna baktığınızda, dünya yıldızların yanında başka önemli isimler de var. Bardakcı, Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi futbolcular kulübün şampiyonluklarına önemli katkılar sağladılar; onlar bu takımın Türk kalbi."

"G.SARAY'IN ÖNEMLİ OYUNCULARI VAR"

Fatih Terim: "Galatasaray'ın önemli oyuncuları var. Osimhen, Icardi, İtalya'da iz bırakmış ve şampiyonluk zihniyetine sahip Torreira gibi büyük isimlere ve Gündoğan, Sane ve Lang gibi dünyaca ünlü oyunculara saygı duymaktan başka bir şey yapamazsınız. Bazen bu şampiyonların tüm senaryoyu değiştirmesi için bir saniye yeterlidir. Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda, bu yıldızların yanında başka önemli isimler de var.

Abdülkerim, Yunus ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncular, kulübün şampiyonluklarına önemli katkılar sağladılar, bu takımın Türk kalbi onlar. Milli takımda ilk maçına çıktığında da antrenörlüğünü yaptığım Kaan Ayhan, son üç sezonda önemli roller üstlendi. Geçen sezon takıma katılan Eren Elmalı de milli takım oyuncusu."

"TÜRKİYE'NİN 1 NUMARSI! UĞURCAN ÇAKIR..."

"Ayrıca Uğurcan Çakır'dan da bahsetmek istiyorum. Kulüp tarihinin en önemli kalecilerinden biri olan Fernando Muslera'nın yerini aldı, bu hiç kolay bir iş değildir. Yine de şimdiye kadar çok iyi iş çıkardı ve daha da gelişecek. Avrupa standartlarına göre üst düzey bir kaleci, Türkiye'nin bir numarası. Sacha Boey'in Galatasaray'a transferine de mutluluk duydum ve onun eve dönmesini görmekten memnunum."

GALATASARAY İÇİN DEZAVANTAJLI DURUMU AÇIKLADI!

Terim, "Lemina'nın kart cezası Galatasaray için bir dezavantaj, ancak o Torino'daki maçta değerini kanıtlayacaktır. Galatasaray için çok önemli bir oyuncu, sahada kaptan karakterine sahip bir lider. Ayrıca, rakiplerine her zaman sürprizler hazırlayan Macar Roland Sallai de var. Maç boyunca durmadan koşuyor. Brezilyalı Gabriel Sara da bir başka kilit isim. Maçın başlangıcından itibaren sahada her yerde görülüyor, takım arkadaşları için her zaman pas seçeneği, bazen hücumda baskıyı başlatan kişi ve özellikle de duran toplarda önemli bir silah."

"JUVENTUS HER ZAMAN SAYGI DUYULMASI GEREKEN BİR RAKİP!"

SORU: "Bireysel oyuncular açısından Galatatasaray, Juventus'tan daha güçlü görünüyor, Juventus'ta Osimhen, Icardi, İlkay Gündoğan, Sane gibi yıldızlar yok..."

Fatih Terim: "Bu konuyu her iki açıdan da ele almalıyız. Juventus'tan başlayalım, Spalletti Ekim sonunda takımın başına geçtiğinden beri Juventus daha enerjik, yoğun ve hızlı hale geldi. Kenan Yıldız en parlak yıldız, ancak Juve'nin en büyük avantajlarından biri taktiksel esnekliği. Juventus sık sık dizilişini değiştirebiliyor ve maç boyunca farklı pozisyonlarda oynayabilen birçok oyuncusu sayesinde bunu başarıyla yapıyor. McKennie takım için son derece değerli. 90 dakika boyunca sağ bek, orta saha veya hatta ikinci forvet olarak oynayabilir. Aynı şekilde Cambiaso da, bir bek olmasına rağmen orta sahada iyi oynuyor. Khephren Thuram farklı roller üstlenebilir. Locatelli pozisyonunda çok istikrarlı. Conceiçao hızıyla fark yaratabilir. Ve Juventus'u her zaman saygı duyulması gereken ciddi bir rakip yapan birçok değerli oyuncu daha var."

SORU: "Ali Sami Yen “cehennem”inde ev sahibi olmak, sarı-kırmızılılar için belirleyici olabilir mi?"

Fatih Terim: "İlk maçta ateşli taraftarlarımızın desteğini almak, Galatasaray için kesinlikle büyük bir avantaj olacak. CimBom'un 50.000'den fazla taraftarının elinden gelenin en iyisini yapacağından eminim. Umarım Galatasaray tarihinin unutulmaz gecelerinden birine tanık oluruz."

"GALATASARAY BENİM HAYATIM"

SORU: "İmparator, Galatasaray ile Juventus arasındaki Avrupa mücadelesini nasıl görüyorsunuz?"

Fatih Terim: "Bence bu, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi playoff maçı. Çok heyecanlı, merakla beklenen, sürükleyici bir maç. Tarafsız bir bakış açım olsaydı, kesinlikle İstanbul'daki maçı izlemek isterdim, başka bir maçı değil. Gala ve Juve arasındaki her maçın kendi hikayesi var, 1998 ve 2003'te benim de katıldığım maçlar dahil.

Juventus, kariyerimdeki en özel rakiplerden biriydi. Torino'da Fiorentina ile 3-3'lük harika bir beraberlik de elde ettik. Bu maçın anahtar kelimesinin “yoğunluk” olacağını düşünüyorum. Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında, Osimhen'in ön safta başlattığı ve orta saha oyuncularının desteğiyle devam eden yüksek tempolu bir oyun oynamak istiyor. Juventus'un son dönemdeki oyun stilini göz önünde bulundurursak, futbol açısından sahada çok sert bir mücadele bekliyorum. Galatasaray benim hayatım. “CimBom”u tüm kalbimle destekleyeceğim."