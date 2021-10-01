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İçimizden Biri dizisi 4. bölümden yeni fragman geldi! İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

01.10.2021 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen İçimizden Biri dizisinin 4. yeni bölümünden fragman yayınlandı. Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek'in başrollerde oynadığı İçimizden Biri yeni yayın gününde ekrana gelecek. Dizinin 4. bölümünde, Adam ve ailesi, Havva'yı Hacı Hünkar'dan alabilmek için gelenek ve görenekleri yerine getirmeye çalışırken Adam'ın zorlu mücadelesi devam ediyor.

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisinin ilk 3 bölümü cumartesi akşamları seyirciyle buluşmuştu. Show TV'nin aldığı flaş kararla dizinin yayın günü değiştirildi. Başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek'in yer aldığı İçimizden Biri yeni bölümleriyle artık salı akşamları izleyiciyle buluşacak. İçimizden Biri dizisi 4. yeni bölümüyle 5 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek.

İçimizden Biri (6)(4)

İÇİMİZDEN BİRİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi 'İçimizden Biri'nin 5 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

İçimizden Biri (4)(4)

Adam ve ailesi, Havva'yı Hacı Hünkar'dan alabilmek için gelenek ve görenekleri yerine getirmeye çalışırken Adam'ın zorlu mücadelesi devam ediyor.

İçimizden Biri (3)(4)

Havva'nın gelinlikle evden çıktığı anların dikkat çektiği tanıtımda ikilinin düğününe gelen piskopos ortalığı karıştırıyor.

İçimizden Biri (2)(3)

Havva'nın Hristiyan olmasına şaşırdığını söylemesi üzerine Aladağ ailesi büyük bir şaşkınlık yaşarken Havva'nın tepkisi de sert oluyor.

İçimizden Biri (1)(5)

İÇİMİZDEN BİRİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İçimizden Biri'nin ekrana gelen üçüncü bölümünde Havva'nın aldığı acı haber, babasının acımasız bir oyunu çıktı. Hacı Hünkar, Havva'yı cezalandırmak için kalp krizi geçirip öldüğünü söyletti. Havva, her şeyin bir plan olduğunu öğrenince babasına çok kırıldı. Hacı Hünkar, Adam ne yaparsa yapsın onu damat olarak kabul etmiyordu. Adam ise Havva'ya olan aşkını ve kendisinin de bir Türk olduğunu kanıtlayabilmek için pes etmeden çabalamaya devam etti. Diğer tarafta Eva da Havva ile Adam'ı ayırma planları yapmaya devam etti. Bu sefer hedefinde Havva'nın annesi Adile vardı. Adam, evliliklerini bir bebekle taçlandırmak istediğini Havva'ya söyledi. Havva ise henüz buna hazır olmadığını söyledi. Bu durum iki aşığın arasında gerginliğe sebep oldu. Adam, Havva'nın kendisine güvenmediğini düşündü ve evi terk etti. Olayın ardından Adam, sarhoş olup konağın kapısına dayandı. Adam'ın yaptığı taşkınlıklar Havva'yı şoke ederken ikilinin tartışması daha da alevlendi. Havva ile Adam'ın tartışması ve finalde birbirlerine söylediği sözler akıllara "Büyük aşk bitiyor mu?" sorusunu getirdi.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"İçimizden Biri" yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Bora Akkaş
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