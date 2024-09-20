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  4. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin sorusuna 'sus' işareti yaparak yanıt verdi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin sorusuna 'sus' işareti yaparak yanıt verdi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.09.2024 14:36
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Diyarbakır'da katledilen minik Narin Güran'ın soruşturmasındaki sır perdesi hala aralanamadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Narin'in soruşturmasıyla alakalı gelen bir soruya 'sus' işareti yaparak yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin sorusuna 'sus' işareti yaparak yanıt verdi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan, 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile fertlerinden birçok kişi tutuklanırken Narin'le ilgili sorulan soruya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 'sus' işareti yaparak yanıt vermesi gündem oldu.

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BAKAN YERLİKAYA'DAN NARİN SORUSUNA 'SUS' İŞARETİ!

Bakan Yerlikaya, NOW TV muhabiri Sevgi Şahin'in "Narin cinayetiyle ilgili bir soru sormak istiyoruz?" sözlerine sus işareti yaparak yanıt verdi.

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Muhabir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanı'na Narin'i sorduk 'sus' işaretiyle yanıt verdi. Ardından 'Konu adliyede bu kadar basit bekliyoruz' dedi. Valiyse sorumuza 'Bakanı bir uğurlayalım sonra' dedi aracına binip gitti. 'Çember daraldı' diyen İl Jandarma Komutanı ise hızla uzaklaştı. Narin cinayeti aydınlanmadı" paylaşımını yaptı. Şahin paylaşımına Bakan Yerlikaya'nın sus işareti yaptığı anları da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Narin Güran
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