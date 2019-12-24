İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi! Trafik düzenini ihlal etmeyen araç çekilmeyecek

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile park yasağı kuralını ihlal etmiş ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği halde otoparklara çekildiği; çekilme esnasında ve otoparklarda muhafazasında, mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun çeşitli mağduriyetlere yol açtığı uyarısında bulundu.

HANGİ ARAÇLAR ÇEKİLECEK?



Bakanlık, ayrıca belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre mesafede park eden araçlar çekileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığına, Bakan Süleyman Soylu imzalı “Park Yasağı Uygulaması ve Araçların Çekilmesi” konulu bir genelge gönderdi. Genelgede, trafikte araç ve sürücü sayısının artmasıyla birlikte uygun park ve duraklama alanlarının belirlenmesi ve belirlenen kurallara uyulması trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem arz ettiği belirtildi. İl sınırları içerisinde hangi alanların park yeri olacağı, yol üzerinde park disiplininin bozulması veya işgal edilmesi durumunda uygulanacak cezai müeyyideler ve araçların kaldırılması esas ve usullerine ilişkin hususlar mevzuat ile düzenlendiği hatırlatılarak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 59, 60, 61 ve 62 inci maddeleri ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin duraklama ve park etmenin yasaklandığı haller ve yerler belirtildiğine dikkat çekildi.