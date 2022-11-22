İçtiğiniz sudan yana rahat olmak istiyorsanız en iyi ve uygun fiyatlı su arıtma cihazları

Su arıtma cihazlarında suyun etkili bir şekilde arıtılmasını sağlayan filtreler yer alıyor. Bu filtreler sayesinde şebekeden gelen suda bulunan tortular ve mikroorganizmalar ayrıştırılırken sudaki eksik mineraller tamamlanıyor. Sonrasında tatlandırma filtresinden geçen suyu bardağınıza doldurup keyifle içmek de size kalıyor. Bu keyfi yaşamak ve evinizde her daim sağlıklı suya erişmek istiyorsanız en iyi su arıtma cihazı markalarını burada bulabilirsiniz.

1. İstediğiniz an lezzetli su içme imkânı: Spring Water 11 Aşamalı Su Arıtma Cihazı

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En iyi su arıtma cihazı seçenekleri arasında yer alan Spring Water 11 Aşamalı Su Arıtma Cihazı, güvenlik önlemleriyle güvenilir ve kullanışlı ürünler arasında yer alıyor. Üzerinde sekiz farklı filtre bulunan arıtma cihazı, suyu toplam 11 farklı aşamadan geçirerek temizliyor. Su içerisindeki bakteri, klor ve kireç gibi istenmeyen maddeleri uzaklaştırarak daha yumuşak ve içimi kolay su elde etmenizi sağlıyor. Ürünün yanında montaj için gerekli tüm tesisat da kullanıcıya ulaştırılıyor. Sekiz litrelik rezerv tankında depolanan suyu anında çeşmeden kullanabiliyorsunuz.

2. Kireç problemine son: Aura İhlas Cebilon Silver Su Arıtma Cihazı

Aura Ihlas Cebilon Silver Su Arıtma Cihazı, kullananlar tarafından çok beğenilen ve en iyi su arıtma cihazı yorumlarına sahip ürünlerden biri. Cihazın içinde bulunan beş farklı filtre, suyu birçok aşamadan geçirerek içindeki istenmeyen maddelerden arındırır. Bu sırada 5 mikrometreden büyük partikülleri filtreler. Son olarak suyu karbon filtreden geçirerek suyun pH değerini ayarlar ve içime hazır hâle getirir. Su; krom malzemeden üretilen paslanmaz tankta, tamamen hijyenik koşullarda sağlıklı bir şekilde depolanır. Ürün hacminin 8 litre olduğunu da belirtelim.

3. Uygun fiyatlı bir seçenek: YZG Pompasız 12 Aşamalı Metal Tanklı Su Arıtma Cihazı

YZG Pompasız 12 Aşamalı Metal Tanklı Su Arıtma Cihazı, su arıtma sistemleri içinde uygun fiyatıyla ön plana çıkan ürünlerden biri. Kapalı kutu şeklindeki tasarımı sayesinde kolayca musluğun altına yerleştirilir ve mutfakta yer kaplamaz. Sistemin içinde altı farklı filtre, bir adet sekiz litrelik depolama tankı, paslanmaz çelik musluk ve gerekli bağlantı aparatları bulunur. Filtreler, suyu 12 farklı aşamadan geçirir. Şebekeden gelen su birçok risk barındırır. YZG markalı su arıtma sistemi ise sizi bu risklerden kurtararak size en iyi kalitede su içme imkânı sunar.

4. Suyun lezzetine önem verenlere: Oxygen Water 14 Aşamalı pH Alkali Mineral Filtreli Su Tanklı Su Arıtma Cihazı

Oxygen Water 14 Aşamalı PH Alkali Mineral Filtreli Su Tanklı Su Arıtma Cihazı, en iyi su arıtma cihazı yorumlarına sahip ürünlerden bir diğeri. Yüzlerce olumlu yoruma sahip olan ürün, ideal pH derecesinde su içmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Kuruluma hazır bir set ile kullanıcıya ulaşıyor ve setin içinde yedi farklı filtre bulunuyor. Sistem, günde 280 litre filtrelenmiş su üretebiliyor. Bu da ürünü ne kadar sık kullanırsanız kullanın, içmeye hazır sağlıklı suyun her zaman sizin için hazır olacağı anlamına geliyor.

5. Daha sağlıklı ve daha lezzetli su içeceksiniz: Aygün Group Su Arıtma Cihazı 6 Aşamalı Pompalı LG Membranlı

Şebeke suyu içmek istemeyenlerden ve damacana almaktan bıkanlardansanız Aygün Group Su Arıtma Cihazı 6 Aşamalı Pompalı LG Membranlı tam size göre bir ürün. İçeceğiniz suyu daha lezzetli ve sağlıklı hâle getiren cihaz, elektrikli motoru sayesinde basınç problemini ortadan kaldırır. Ayrıca yüksek binaların üst katlarında da verimli şekilde çalışır. Altı farklı filtresi bulunur ve sekiz litre su depolama imkânı sunar. Sudaki kireç; yemeklerde, çay ve kahvelerde lezzet bozan unsurlar arasında yer alır. Neyse ki ürün sayesinde bu problemlerin önüne geçebilirsiniz.

6. En sevilenlerden biri: Aquaflo 12 Aşamalı Multimineralli Çelik Tanklı Su Arıtma Cihazı

Aquaflo 12 Aşamalı Multimineralli Çelik Tanklı Su Arıtma Cihazı, fiyat performans açısından en çok beğenilen su arıtma cihazları arasında yer alıyor. İçi ve dışı çelik malzemeden üretilen cihazın bakteri tutmayan özel tankı sayesinde suyunuz olabilecek en sağlıklı hâle geliyor. Ürünün %100 doğal mineraller içeren filtreleri ise suyun içindeki kil, çamur, pislik, bakteri, kireç ve diğer istenmeyen maddeleri arındırıyor. Ayrıca tatlandırıcı karbon filtresi, suya lezzet katıyor. Cihazın montajını kullanma kılavuzu sayesinde kolayca kendiniz yapabilirsiniz. Dilerseniz teknik servis de çağırabilirsiniz.

7. Kalabalık aileler için birebir: Savora Su Arıtma Cihazı Kapalı Kasa Pompasız

Eve sürekli damacana taşımaktan veya suyun olur olmadık zamanlarda bitmesinden bıktıysanız Savora Su Arıtma Cihazı Kapalı Kasa Pompasız sayesinde buna bir son verebilirsiniz. Evinizde her daim hazır bir şekilde sekiz litre su bulunmasını sağlayan cihaz, sağlıklı ve lezzetli su içme imkânı tanıyor. Böylelikle kalabalık ve çok su tüketen ailelerde dahi içme suyu bir problem olmaktan çıkıyor. Su arıtma cihazı sayesinde şebeke suyundan gelen riskleri bertaraf edeceğiniz gibi suyu daha lezzetli hâle getirme olanağı da elde edersiniz. Eğer içtiğiniz suyun tadına önem veriyorsanız ürünü inceleyebilirsiniz.

8. Uygun fiyatlı arıtma cihazı arayanlara: Hanedan 12 Aşama Çelik Tanklı Membranlı Su Arıtma Cihazı

En ucuz su arıtma cihazlarından biri olan Hanedan 12 Aşama Çelik Tanklı Membranlı Su Arıtma Cihazı, 12 aşamalı filtre sistemi sayesinde sağlıklı ve lezzetli su içme imkânı sunuyor. Şebekeden gelen suyu; kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik açıdan temizliyor ve en iyi kalitede su sağlıyor. Cihazın filtrelerinin kullanıma bağlı olarak yalnızca 12 ayda bir değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Böylelikle fiyat açısından da hazır suya göre çok daha avantajlı oluyor. Üstelik her zaman evinizde hazır bir şekilde sizi bekliyor.

9. Daha az atık, daha düşük fatura: Hidrotek Water 10 Aşamalı Su Arıtma Cihazı

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Hidrotek Water 10 Aşamalı Su Arıtma Cihazı'nın ters ozmos membran filtresi, benzerlerine nazaran ekonomik kullanımı ile ön plana çıkıyor. Uzun ömürlü kullanım olanağı sunan filtreler, daha az şebeke suyu ile daha fazla arıtılmış su üretimi yaparak atık miktarını azaltıyor. Ayrıca suyu tam 10 aşamadan geçirerek suyun içindeki her türlü zararlı unsuru uzaklaştırıyor. Böylelikle cihaz, içtiğiniz suyu daha kaliteli hâle getirirken ekonominize de katkı sağlıyor. Kullanıcıya kaçak sensörü, basınç kırıcı ve atık kısıcı ile ulaşan set; kurulum için gereken her şeyi sunuyor.

10. Dijital ekran özelliğiyle: Daisy A.O. Smith Kabinetli Ters Osmos Su Arıtma Cihazı

2022'nin en iyi su arıtma cihazı modelleri arasında yer alan Daisy A.O. Smith Kabinetli Ters Osmos Su Arıtma Cihazı, sıklıkla tercih edilen su arıtma sistemlerinden biri. Kompakt ve şık bir tasarıma sahip olan ürün, kullanıcıya toplam 9,5 litrelik tank ile ulaşıyor. Dijital ekran üzerinden tankın doluluk durumu, cihazın çalışma durumu ve su girişi gibi veriler takip edilebiliyor. Aynı zamanda uzun ömürlü membranın ne zaman değişmesi gerektiğine dair uyarı sistemi bulunuyor. Herhangi bir arıza veya yetersiz su durumunda da kullanıcıyı bilgilendiriyor. Daha ne olsun, değil mi?

11. Mineral açısından zenginleştirilmiş su içmek isteyenlere: LG 12 Aşamalı Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı

Birçok kişi, su arıtma sistemi almadan önce "Arıtılmış su içmek zararlı mı?" diye merak edebilir. Arıtılmış sular, bilinenin aksine mineral açısından fakir olmaz. LG 12 Aşamalı Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı'nın beşli mineral filtresi de %100 doğal taşları kullanarak suya faydalı mineraller takviye eder. Aynı zamanda membran filtre kullanarak suyun içindeki bakteri, nano partikül, ağır metal ve diğer istenmeyen maddeleri arındırır. Bu sayede suyunuz her zamankinden daha kaliteli ve güvenilir hâle gelir. Cihazın günlük kapasitesinin 280 litre olduğunu da es geçmeyelim.

12. Antibakteriyel çelik tankıyla: Mil Çelik Tanklı Aquaflo Setli Su Arıtma Cihazı

Bazı kişiler suyun tadı konusunda hassas olabilir. Mil Çelik Tanklı Aquaflo Setli Su Arıtma Cihazı; içinde yer alan UDF inline filtre ile suyun renk, tat ve koku dengesini düzenler. Hindistan cevizi kabuğundan üretilen doğal tatlandırıcı filtre, suya yumuşak bir tat katar. Cihaz, kloru ve diğer kimyasalları sudan arındırır. Böylelikle daha yumuşak ve içimi lezzetli bir su elde etmenizi sağlar. En iyi su arıtma cihazı listelerinde bulunan ürün, suyun içindeki ağır metal ve bakteri gibi hastalık yapıcı unsurları da filtreler.

13. Daha lezzetli içecekler için: Oxygen Water LG Membranlı 15 Aşamalı Su Arıtma Cihazı

İçeceğiniz suyu 15 farklı aşamadan geçirerek en iyi hâline getiren Oxygen Water LG Membranlı 15 Aşamalı Su Arıtma Cihazı da en iyilerden biri. Özellikle çay ve kahve içmeyi sevenler tarafından tercih edilen arıtma cihazı, su ısıtıcılarda oluşan kireç sorununa çözüm sunarken ve içeceklerin daha lezzetli şekilde demlenmesini sağlıyor. Evde sık sık filtre kahve ya da çay demliyorsanız bu ürünü kullandıktan sonra içeceklerin lezzetinin katlandığını fark edeceksiniz. Suyun ve diğer içeceklerin berraklığı da cabası!

14. Tezgâh altı tasarım istemeyenlere: Woongjin Eversky Tezgah Üstü Su Arıtma Cihazı

Woongjin Eversky Tezgah Üstü Su Arıtma Cihazı, rakiplerine nazaran daha farklı bir tasarım kullanan cihazlar arasında yer alıyor. Tezgâh üstü olarak tanımlanan bu ürün, mini bir sebili andırıyor. Cihaz, herhangi bir delme işlemi yapılmadan tezgâhın üzerinde konumlandırılabiliyor. Cihazın sekiz ayda bir değişmesi tavsiye edilen filtreleri; suyun içindeki pislik, bakteri ve istenmeyen diğer maddeleri uzaklaştırıyor. Sökülüp takılması çok kolay olan bu filtreler, cihazın üzerinde hemen ulaşılabilecek bir noktada yer alıyor. Tezgâhın üstünde fazla yer kaplamayan ürün, basit bir sebil gibi kolayca kullanılabiliyor.

15. Kaliteli ve sağlıklı suya kolay erişim: Aqua Bella Stylus 13 Aşamalı Gold Organik Su Arıtma Cihazı

Günlük 300 litre su üretim kapasitesine sahip olan Aqua Bella Stylus 13 Aşamalı Gold Organik Su Arıtma Cihazı, 12 litrelik antibakteriyel çelik tank ile gönderiliyor. Suyu 10 farklı aşamadan geçirerek etkili bir şekilde temizleyen ürün, evde ihtiyaç duyulan her an 12 litre su bulunmasını sağlıyor. Tankın içerisinde yer alan membranın yaptığı basınçla su, musluğa ulaşıyor. Bütçe dostu bir cihaz olan ürün, şebeke suyunun basıncı sayesinde elektrik kullanmadan çalışıyor. Böylece çevreci bir seçenek de oluyor. Uzun süre kullanılabilen filtrelerin kolayca değiştirilebildiğini de belirtelim.

16. Zengin mineralli su tüketmek isteyenlere: Evora 13 Aşamalı Kapalı Kasa Pompalı Su Arıtma Cihazı

Kurulu bir vaziyette evinize ulaşan Evora 13 Aşamalı Kapalı Kasa Pompalı Su Arıtma Cihazı, musluk bağlantıları yapıldıktan sonra sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. İçerisinde 10 litre çelik tank bulunan ürünün genişliği 26, derinliği 40, yüksekliği 41 santimetre. Cihaz, bu sayede lavabo altında kolay bir şekilde depolanabiliyor. Ayrıca sekiz aşamalı mineral filtresi ile insan vücudunun gereksinim duyduğu kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller suya kazandırıyor. Bu ürün sayesinde "Arıtılmış su zararlı mı?" endişesi taşımadan cihazı kullanabilir, mineral yönünden zengin suyu keyifle içebilirsiniz.

17. Ofislerin vazgeçilmezi: WaterMelon Yeni Nesil Tezgah Üstü Arıtmalı Su Sebili

Evlerde de kullanabileceğiniz WaterMelon Yeni Nesil Tezgah Üstü Arıtmalı Su Sebili, özellikle iş yerleri için vazgeçilmez bir ürün olabilir. Hem arıtma hem su sebili özelliği olması sayesinde iki problemi aynı anda çözer. Sizi sürekli damacana almaktan kurtaracağı gibi istediğiniz an sıcak, soğuk veya ılık olarak arıtılmış su temin etmenizi sağlar. Sıcak ve soğuk suyu depolamak için iki adet paslanmaz çelik tank ile gönderilir. Ayrıca beş aşamalı zengin filtrasyon sistemiyle güvenilir şekilde su üretimi sağlar. Bir üründen daha ne beklersiniz ki, değil mi?

18. Daha sağlıklı ve zinde uyanmak için: Hakaritma 6 Aşamalı Vontron Membran Çelik Tank Pompasız Su Arıtma Cihazı

Hakaritma 6 Aşamalı Vontron Membran Çelik Tank Pompasız Su Arıtma Cihazı, evlerdeki içilebilir su problemine etkili bir çözüm sunar. Eğer siz de evdeki şebeke suyunu kireçli olduğu için içemiyor veya suyun tadından hoşlanmıyorsanız su arıtma cihazı tam size göre bir seçenek. Hem mineral hem pH yönünden uygun hâle getirilen su, içindeki istenmeyen maddelerin uzaklaştırılmasıyla daha sağlıklı olur. Zengin içerikli suyu içtikçe daha zinde ve sağlıklı olduğunuzu hissedebilirsiniz. Dikey filtreleme sistemini kullanan ürünün filtrelerini gerektiği takdirde pratik bir şekilde değiştirebilirsiniz.

19. İçime hazır, lezzetli ve sağlıklı su: Puretech Yakut Su Arıtma Cihazı

Altı farklı filtresi ve çelik tankı bulunan Puretech Yakut Su Arıtma Cihazı, toplamda 12 litre suyu depolayabiliyor. Bu sayede su kesintilerinde dahi susuz kalma ihtimalinizi ortadan kaldırıyor. Yani evinizde her an, hazırda 12 litrelik bir damacana bulunuyor gibi düşünebilirsiniz. "Su arıtma sistemleri sağlıksız mı?" diye düşünen kişiler olabiliyor. Su arıtma sistemlerinin filtreleri düzenli olarak değiştiği sürece arıtılmış suyun içilmesinde hiçbir sakınca bulunmuyor. Üstelik mineral, pH ve hijyen açısından diğer sulardan çok daha sağlıklı bir seçenek olduğunu da göz önünde bulundurmak lazım.

20. Sudaki mineralleri analiz eden: Aqua Bella LG Stylus 10 Aşamalı Çelik Tanklı Su Arıtma Cihazı

Aqua Bella LG Stylus 10 Aşamalı Çelik Tanklı Su Arıtma Cihazı, sudaki mineralleri tanıyarak zararlı olanları ayrıştırır ve yararlı olanların eksiklerini tamamlar. Böylelikle evinizde, her zaman ihtiyacınız olan sağlıklı suya kolayca erişebilirsiniz. Elektriksiz çalışan ürün, su basıncının yeterli olmadığı durumlarda pompaya ihtiyaç duyabilir. Böyle bir durumda düşük elektrik tüketimi yapan bir pompa takılarak cihaz kullanılabilir. Günlük 300 litre su üretim kapasitesine sahip olan sistemin 12 litrelik tank hacmi mevcut. Ürünün 10 aşamalı filtrasyon yaptığını da belirtelim.

21. Sular kesildiğinde uyaran: Aura İhlas Cebilon Unique Su Arıtma Cihazı

Ters osmoz yöntemini kullanan Aura Ihlas Cebilon Unique Su Arıtma Cihazı, mineral takviyesi yaparak suyu zenginleştiren ürünlerden bir diğeri. Ürünün dijital ekranı sayesinde filtrelerin ömrünü takip etmek ve yedi farklı mod arasından uygun olanı seçmek mümkün. Bu dijital ekran, su kesildiğinde veya kaçak oluştuğunda uyarı vererek sizi bilgilendirir. Tank kapasitesi 7 litre olan ürün, günlük 284 litre su arıtabilir. Cihazın karbon filtresi, tankta kötü koku oluşmasının önüne geçer. Ürünün önemli özelliklerinden biri de basınç regülatörünün bulunması.

22. Pompasız çalışan verimli bir cihaz: LG Chem Gold Kırmızı Renk 12 Aşama Arıtma Cihazı

Pompasız olarak çalışan LG Chem Gold Kırmızı Renk 12 Aşama Arıtma Cihazı, kaliteli ve sağlıklı su elde etmek için en kolay yollardan biri. Avantajlı fiyatıyla satışa sunulan ürün; suyu altı farklı filtreden, 12 farklı aşamada geçirerek tüketmenizi sağlar. Suyun içindeki kireç ve diğer tortular filtrelendiği için daha yumuşak ve lezzetli bir içim elde edersiniz. Çay, kahve gibi içeceklerde ve yemeklerde dahi lezzet farkını kolayca fark edebilirsiniz. Ürün sayesinde tencerelerde, çaydanlıklarda ve su ısıtıcılarda oluşan kireç tortusu da artık son bulacak.

23. Kapalı sistem ile tezgâh altına yerleştirilir: Hyundai HND-35 Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı

Evinize gelen şebeke suyunu kolay bir şekilde zararlı mikroorganizmalardan ve kötü tattan arındırmak ister misiniz? Hyundai HND-35 Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı, kolay bir şekilde kurulan ve suyu etkili şekilde filtreleyen arıtma cihazları arasında yer alıyor. Kapalı kasa olarak evinize ulaşan ürün; tezgâhın altına yerleştirildikten sonra, dışarıdan görünmez ve neredeyse hiç yer kaplamaz. En iyi su arıtma cihazı listelerinde kendine yer bulan ürünün pompalı veya pompasız modellerini tercih edebilir, cihaz sayesinde her daim hijyenik suya erişim sağlayabilirsiniz.