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"İdam gelsin" diyenlere tepki gösterdi! Ebru Polat: Düşünce özgürlüğünü rüyanda görürsün

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.09.2024 09:55
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Narin'in ölümünün ardından sosyal medyada "İdam gelsin" diyenler de oldu. Ebru Polat ise bu isteği yapanlara tepki göstererek "Ya öyle bir şey olabilir mi?" dedi. Polat'ın sözlerine beğeni yağdı.

"İdam gelsin" diyenlere tepki gösterdi! Ebru Polat: Düşünce özgürlüğünü rüyanda görürsün

8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılması üzerine idam çağrıları dikkat çekti. Ünlü isimlerden siyasilere yapılan idam yorumlarına tepkiler de vardı.

Ebru Polat bu konuda açıklama yaparak "Ya böyle bir şey olabilir mi hiç?" tepki gösterdi.

Şarkıcı ve avukat Polat paylaşımında "İdam önce böyle suçlar için gelir sonra o evrilir diğer suçlara da kayar. Sonra o düşünce özgürlüğünü rüyanda görürsün. Ya da kişi masumdur iftiraya uğramıştır bu yıllar sonra ortaya çıkabiliyor ve serbest kalıyorlar." dedi.

Ebru Polat konuşmasına şöyle devam etti:
idam

"O kadar kötü niyetli insanlar var ki masum bir adama iftira atarak onu idama gönderebilir. Siz sanıyorsunuz ki hapishanelerde hep suçlular yatıyor. Kader mahkumları da var bir gün masum olduğu ortaya çıksın diye bekleyen. Onun yerine müebbet hapis cezası verilsin diye isteklerde bulunsanıza arkadaşlar... Müebbet olursa ömrünün sonuna kadar zaten çıkamaz."

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Ebru Polat
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