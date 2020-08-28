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İddialar doğru çıktı! Şeyma Subaşı Guido Senia ile ayrıldığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 06:44 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra i Guido Senia sevgili olan Şeyma Subaşı ilişkisini bitirdi. İddialar göre Subaşı sevgilisinin faturalarını ödemekten sıkılmıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Şeyma Subaşı ilk kez konuştu. Subaşı ayrı kaldıkları sevgilisiyle kıskançlık sorunu yaşadığını da laf arasında söyledi.

İddialar doğru çıktı! Şeyma Subaşı Guido Senia ile ayrıldığını açıkladı

Son günlerde özel hayatıyla ilgili iddialardan dolayı gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın, 1,5 yıllık sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Bir süredir İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı konuşulan Şeyma Subaşı, iddiaları doğruladı. Mesafelerin ilişkinin daha uzun sürmesine engel olduğunu belirten Subaşı, "O başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık" dedi.

'KISKANÇLIĞA GEREK YOK'

Ayrılık haberlerini doğrulayan Subaşı 'Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık. Kötü bir ayrılık değil ben istedim" dedi.

Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Senia Guido ayrıldı mı? Faturaları ödemekten bıktıBomba iddia! Şeyma Subaşı ve Senia Guido ayrıldı mı? Faturaları ödemekten bıktı

Subaşı faturaları ödemekten sıkıldığı iddialarına ise "İnanmayın böyle şeylere. Kendisi çok iyi kalpli birisi. Sadece ayrı kaldık benim kızım var burada olmak zorundayız ne kıskançlığa gerek var ne başka şeye" dedi.

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Subaşı geçtiğimiz aylarda cemiyet dünyasından tanınan Mehmet Germiyanlıgil ile paylaştığı fotoğraf sonrası aralarında çıkan aşk haberlerine ise sitem etti.

"ÖZGÜR KUŞ" NOTUYLA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerinin ardından bir fotoğrafını "Özgür kuş" notuyla paylaşmıştı. Şeyma'nın, Instagram hesabından Guido Senia olan fotoğraflarının bir kısmını kaldırması da dikkatlerden kaçmadı. (Magazinburada)

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