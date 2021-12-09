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İddialı başlayan Sana Söz dizisi için final kararı verildi

09.12.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon başlayan dizilerin birçoğunun ekran macerası kısa sürdü. Bunlar da biri de Star Tv’de büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Sana Söz dizisi oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Sana Söz dizisi 7. bölümüyle final yapacak.

İddialı başlayan Sana Söz dizisi için final kararı verildi

Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü sürüyor. Yalancı, Elbet Bir Gün, Yalan ve Mumları, Ada Masalı, Baht Oyunu, Elbet Bir Gün, Dünya Hali, Benim Hayatım gibi bu sezon final kararı verilen diziler kervanına bir yenisi daha eklendi. Birsen Altuntaş’ın Instagram hesabından paylaştığı bilgiye göre; Star Tv’de yayınlanan Sana söz dizi hakkında final kararı çıktı.

Sana Söz Dizisi'nde Nehir Erdoğan, Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynıSana Söz Dizisi'nde Nehir Erdoğan, Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

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O3 Medya’nın Star TV için çektiği Sana Söz dizisi için final kararı alındı. Başrolü Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı dizinin 7. bölümde bitmesine karar verildi. Dizide ayrıca Serkan Altunorak (Erdem), Ayçin İnci (Aysel), Hivda Zizan Alp (Nazlı), Orhan Güner ( Şevket), Ferhat Baynal (Zeki), Yaşar Aydınoğlu (Rıza), Aslıhan Kapanşahin (Duru), Atakan Hoşgören (Umut), Selin Genç (Bahar), Selda Güldükoğlu (Feray), Ali Önsöz (Bora) rol alıyordu.

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