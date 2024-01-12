İddialı pozlarıyla gündem olmuştu! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır estetiklerini açıkladı

Peyk grubunun ilk müzikali “Hamiyet”in galası önceki akşam Maximum Uniq Hall’de yapıldı. Galaya bir çok ünlü isim katıldı. Katılanlardan biri de ünlü oyuncu Gökçe Bahadır oldu. Oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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