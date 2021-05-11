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İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

11.05.2021 03:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir."

FARHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İdlib’te, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir."


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