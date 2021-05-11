İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir."

2- Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2021

FARHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İdlib’te, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir."

İdlib’te, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağolsun.

Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 11, 2021



