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İdo Tatlıses: 'Bedelli hakkımı kullanmamam aptallık olur'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 14:22 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, son verdiği röportajda askerlik hakkında "Bedelli hakkımı kullanmamak aptallık olur" dedi.

İdo Tatlıses: 'Bedelli hakkımı kullanmamam aptallık olur'

Şarkıcı İdo Tatlıses Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına samimi açıklamalarda bulundu.

Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan İdo Tatlıses, askere gitme konusunda da son noktayı koydu. İdo, açıklamasından şunları söyledi: "Askere gideceğim, ben de bedelliden yararlandım. Herkes gibi ben de gideceğim. Bedelliyi çıkaran ben değilim, bedelli olarak herkes gidiyor ben de gideceğim.

"BEDELLİ GİTMEMEK APTALLIK OLUR"

Ne zaman gideceğime bakmadım. İşler, tarihler hepsi birbirine girdi bizde. Daha ne zaman gideceğimi bilmiyorum. Ben hiçbir zaman 'bedelliden yararlanmayacağım' diye bir şey söylemedim. Ayrıca niye gitmiyorum ki, böyle bir hak varsa yararlanacağım yani, neden gitmiyorum onu anlamadım. Herkes gidiyor, ben neden gitmiyorum? Aptallık olur benim gitmemem. Böyle bir hak varsa, devlet vermişse bu hakkı normal gitmem."

"YASEMİN BİZDEN PARA ALMADI"

Aşk hayatından da bahseden İdo Tatlıses 'Aşık olunca biraz uzaklaşıyorsun galiba her şeyden' sorusuna, 'Ben zaten çok fazla gezen biri değilim. Evden işe işten eve… Yasemin ile çok mutluyum. Barıştık, iyi oldu. Bundan sonrası kısmet artık. İnşallah güzel şeyler düşünüyoruz. Evlilik teklifi etmedim. İşlerimle uğraşıyorum. Yeni bir işe girdik. Yasemin de yardımcı oldu. Bizim kıyafetlerimizi tanıtımını yaptı, modelliğini yaptı. Para almadı, biz teklif ettik ama o istemedi" dedi.

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