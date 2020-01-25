İdo Tatlıses'den Yasemin Şefkatli'ye: O güzel kirpiklerini...

İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2017’de Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerine Temmuz 2018’de ara vermişler, 3 ay sonra barışmışlardı. Geçen yaz da İdo, Yasemin Şefkatli’ye 100 bin TL değerinde tektaş hediye etmişti.

Dün 24 yaşına basan Yasemin Şefkatli için İdo Tatlıses sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İdo paylaşımında "Beraber 1 yaşını daha bitirdik. Seninle geçen her güne, bana kattıklarına, hissettirdiklerine ve o güzel kirpiklerini benden esirgemediğin için teşekkür ederim. Bana 1 yıl daha katlandığın için sana minnettarım. Çok neşeli ve sağlıklı uzun yıllar geçirelim. Dodin seni seviyor" yazdı.

Yasemin Şefkatli'den İdo'ya yanıt gecikmedi. Şefkatli sevgilisinin romantik sözlerine "En güzel hediye senin varlığın" karşılığını verdi.

