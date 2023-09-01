İdo Tatlıses eşinin Yasemin Şefkatli'nin üstüne titriyor! "Karım da karım"

Geçtiğimiz ay Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine, İbrahim Tatlıses "Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" demişti.

İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftten İdo Tatlıses, 875 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

İlk üç ayı zorlu geçiren güzel fenomenin en büyük destekçisi eşi İdo.

Eşiyle kol kola yürürken çektiği bir videoda "Karım da karım, karım da karım!" diyen Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



