MAGAZİN

İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli hamile mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 09:29 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir model Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Aşıkların bir fotoğrafı sonrası sosyal medya bu iddia ile çalkalandı.

İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli hamile mi?

Kısa bir ayrılık sonrası buzları eriten İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda barışmıştı.

Çift, mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çiftin paylaştıkları aşk pozlarındaki detay dikkatli gözlerden kaçmadı.

YASEMİN ŞEFKATLİ HAMİLE Mİ?

İkinci Sayfa'nın haberine göre; ikilinin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda İdo'nun sevgilisinin karnını tutması, "Yasemin Şefkatli hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.

2514972_8923202c6d93a299980f301c55a8ba1f_640x640

Çiftin geçtiğimiz günlerde çektiğikleri videoda Şefkatli'nin, "Uzun süredir saçımı boyatmıyorum" sözleri ise hamilelik iddialarını güçlendirdi.

"AYAKLARINI YIKARIM"

Geçtiğimiz aylarda İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftine, İpek Tanrıyar'ın “Eşimin eteğini de öperim, ayağını da yıkarım” açıklaması hatırlatılmıştı.

Şefkatli, "Ben de İdo'nun ayaklarını yıkarım. Ne olacak ki?" demişti. İdo Tatlıses de sevgilisinin açıklamasının üzerine, "Ben de yıkarım" ifadelerini kullanmıştı. Çiftin bu açıklaması çok konuşulmuştu.

Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz
Dayanamadı! 'Sen bak dalgana!'Dayanamadı! 'Sen bak dalgana!'
Hayranlarından sürpriz! 10 yıl sonra Yalın'la buluştularHayranlarından sürpriz! 10 yıl sonra Yalın'la buluştular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ido tatlıses İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Yasemin Şefkatli hamile

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

Ünlü Mudo indiriminde her şey indirimde!

Ünlü Mudo indiriminde her şey indirimde!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuğba Ekinci mayolu pozlarını paylaşmaya doymadı

Bu sefer siyasi paylaşım değil! Deniz kenarında...

Ebru Polat dekoltesini gösterdi beğeni yağdı

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Şahan Gökbakar'dan Reynmen'e destek

Dayanamadı! 'Sen bak dalgana!'

Hayranlarından sürpriz! 10 yıl sonra Yalın'la buluştular

Hayranlarından sürpriz! 10 yıl sonra Yalın'la buluştular

Enis Arıkan: Göbeğim gözükecek diye yıllarca denize girmedim

'Göbeğim gözükecek diye yıllarca denize girmedim'

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'dan şaşırtan paylaşım

Şaşırtan paylaşım! 'Kafayı yersin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.