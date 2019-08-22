İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli hamile mi?

Kısa bir ayrılık sonrası buzları eriten İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda barışmıştı.

Çift, mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çiftin paylaştıkları aşk pozlarındaki detay dikkatli gözlerden kaçmadı.

YASEMİN ŞEFKATLİ HAMİLE Mİ?

İkinci Sayfa'nın haberine göre; ikilinin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda İdo'nun sevgilisinin karnını tutması, "Yasemin Şefkatli hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Çiftin geçtiğimiz günlerde çektiğikleri videoda Şefkatli'nin, "Uzun süredir saçımı boyatmıyorum" sözleri ise hamilelik iddialarını güçlendirdi.

"AYAKLARINI YIKARIM"

Geçtiğimiz aylarda İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftine, İpek Tanrıyar'ın “Eşimin eteğini de öperim, ayağını da yıkarım” açıklaması hatırlatılmıştı.

Şefkatli, "Ben de İdo'nun ayaklarını yıkarım. Ne olacak ki?" demişti. İdo Tatlıses de sevgilisinin açıklamasının üzerine, "Ben de yıkarım" ifadelerini kullanmıştı. Çiftin bu açıklaması çok konuşulmuştu.

