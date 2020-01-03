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  4. İDOB, 2020'ye "Dans Üçgeni" ile başlayacak

İDOB, 2020'ye "Dans Üçgeni" ile başlayacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

"Bolero", "Bahar" ve "Judith" eserlerinden oluşan Dans Üçgeni, 8, 10 ve 11 Ocak'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyicilerle buluşturulacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) 2020 yılının ilk temsilini "Bolero", "Bahar" ve "Judith" eserlerinden oluşan "Dans Üçgeni" adlı bale gösterisiyle yapacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, eser, 8 Ocak ve 10 Ocak'ta saat 20.00'de, 11 Ocak'ta saat 16.00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyicilerle buluşturulacak.

20. yüzyılın önemli bestecilerinden Maurice Ravel'in 1928 yılında bestelediği en son bale müziği olan "Bolero"nun koreografisini Uğur Seyrek yaptı. Seyrek'in neoklasik baleden modern baleye geçişin gözlendiği etkileyici eserinin dünya prömiyeri, 1997 yılında Ankara'da gerçekleştirildi. Bolero, sanatçının Türkiye'de sahneye koyduğu ilk eseri olması açısından da önem taşıyor.

Geçen sanat sezonu dünya prömiyeri yapan "Bahar"; Rahmaninov imzalı müziği ile neoklasik bir bale. Bu baleyi Orkan Dann, İstanbul Devlet Opera ve Balesi için hazırladı.

Dünya repertuvarına giren ilk ve tek Türk balesi olan "Judith"; Çetin Işıközlü'nün müziği üzerine Deniz Özaydın'ın koreografisini bugünün anlayışıyla yeniden yorumladığı modern bale olarak üçgende yerini alacak. Eseri ilk kez İngiliz koreograf Alfred Rodrigues "İşte bu müzik tam benim aradığım müzik!" diyerek librettosunu yazarak, 1969 yılında dönemin Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Aydın Gün tarafından davet edilerek Ankara Balesi'nde sahneye koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Dans Üçgeni İstanbul Devlet Opera ve Balesi

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