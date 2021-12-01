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  4. İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak! Sebebi pes dedirtti

İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak! Sebebi pes dedirtti

01.12.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da İETT şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü dövdü

İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak! Sebebi pes dedirtti

Bayrampaşa Otogar Hal kavşağında İETT şoförü ile ambulans sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. İki sürücü de araçtan indi. İETT sürücüsü ambulans sürücüsünü yumrukladı. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Kavga kısa süre sonra sona erdi ancak laf atmalar sürünce sürücüler ikinci kez birbirine girdi. İETT sürücüsü, ambulans şoförünü yumrukladı. Araya yolcular girerek İETT sürücüsünü engellemeye çalıştı.

İETT'den edinilen bilgiye göre, sürücü Mehmet K. hakkında soruşturma başlatılıp görevden uzaklaştırıldı.

DHA

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