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İftiraya uğrayan Yeşim Salkım ateş püskürdü

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 15:43 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yeşim Salkım bugün Lifetime kanalında yayınlanan Laf Bende Kalmasın'da Seda Sayan'ın oğluna söylediği iddia edilen sözlere ateş püskürdü ve bu meseleyi yargıya taşıyacağını açıkladı

İftiraya uğrayan Yeşim Salkım ateş püskürdü

Önceki gün trafikte ilerlerken Instagram'da canlı yayın yapan Yeşim Salkım'a kadın bir takipçisi küfür etti. Yeşim Salkım da canlı yayında "Sen bana böyle davranıyorsun ya eminim senin bir çocuğun varsa eğer ona da böyle kötü davranıyorsundur" dedi.

Instagramda 'magazin.gundemii' isimli bir site de bu canlı yayını alıp Yeşim Salkım'ın söylediği sözleri sanki Seda Sayan ve oğlu Oğulcan'a demiş gibi gösterdi. Bunun üzerine Yeşim Salkım, Mehmet Coşkundeniz ve Elif Güvendik ile birlikte sunuculuğunu yaptığı Laf Bende Kalmasın programında o siteye ateş püskürdü:

"Terbiyesizleşiyorsunuz siz artık. O canlı yayında ben isim dahi zikretmedim. Bana terbiyesizce küfür eden bir kadına cevap verdim. Ben kimsenin evladını olaya karıştırmam. Oğulcan'ı da tanırım, benim çocuğumun arkadaşı ve hep derim 'Çok düzgün yetiştirilmiş' bir çocuk diye. Benim derdim onun annesiyleyse ben onun evladından girmem. Ben kimseye bel altından vurmam.

"HADDİNİZİ BİLİN ARTIK!"

Ya utanmazlara bak benim canlı yayınımı kaydediyorlar. O 'magazin.gundemii' diye bir site var ya oraya veriyorlar. Onları da dava edeceğim zaten. Onlar da ben o sözleri Seda Sayan'a ve oğlu Oğulcan'a demişim gibi gösteriyorlar. Videonun altına da Oğulcan için 'Bunun yetiştirdiği çocuk katil olur' dedi yazıyor. Siz ne ahlaksız ne terbiyesizsiniz ya! Ben Oğulcan'ı asla ağzıma almam. Bi haddinizi bilin artık ya.

"BANA ÖYLE BİR İFTİRA ATTINIZ Kİ..."

Biz Seda Sayan'la bugün kavga ederiz yarın barışırız ya da barışmayız. Size ne! Siz biliyor musunuz bizim niye kavga ettiğimizi? Oturup orda kayınvalidesiyle kavga ediyor geliyor bana yazıyor. Sen Seda Sayan'ı tanıyor musun? Beni tanıyor musun? Bana öyle bir iftira attınız ki bilişim suçlarından sizi kapattıracağım!"

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Yeşim Salkım seda sayan

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ya ne gereksiz kadın
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