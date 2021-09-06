Iggy Azalea gecelere döndü! Süper minisiyle boy gösterdi

Hamilelik sürecini herkesten sır gibi saklayan ünlü rapçi Iggy Azalea gecelere döndü. Iggy Azalea, New Jersey'de Pitbull ile sahneye çıktıktan sonra gecelere aktı.

Ünlü rapçi bol göğüs ve sırt dekolteli süper mini elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi.

Uzun süredir bebeğiyle uğraştığı için sosyal hayatını aksatan Iggy Azalea kısa süre önce çok az uyuduğunu söylemişti. Hem bebeği hem de işleri yüzünden yoğun olan ünlü isim ancak 3 saat uyuyabildiğini açıklamıştı.

Iggy Azalea, ayrıca Onyx adını verdiği oğlunun planlı bir bebek olduğunu da açıklamıştı. Azalea, çocuğunu tek başına büyüttüğünü ve oğlunun babasından ayrıldığını duyurmuştu.



