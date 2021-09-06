MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Iggy Azalea gecelere döndü! Süper minisiyle boy gösterdi

Iggy Azalea gecelere döndü! Süper minisiyle boy gösterdi

06.09.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl nisan ayında anne olduğunu açıklayan Avustralyalı şarkıcı Iggy Azalea gecelerde yakalandı. Iggy Azalea süper minisiyle kıvrımlarını sergiledi.

Iggy Azalea gecelere döndü! Süper minisiyle boy gösterdi

Hamilelik sürecini herkesten sır gibi saklayan ünlü rapçi Iggy Azalea gecelere döndü. Iggy Azalea, New Jersey'de Pitbull ile sahneye çıktıktan sonra gecelere aktı.

Ünlü rapçi bol göğüs ve sırt dekolteli süper mini elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi.

BGUS_2207913_003

Uzun süredir bebeğiyle uğraştığı için sosyal hayatını aksatan Iggy Azalea kısa süre önce çok az uyuduğunu söylemişti. Hem bebeği hem de işleri yüzünden yoğun olan ünlü isim ancak 3 saat uyuyabildiğini açıklamıştı.

BGUS_2207913_007

Iggy Azalea, ayrıca Onyx adını verdiği oğlunun planlı bir bebek olduğunu da açıklamıştı. Azalea, çocuğunu tek başına büyüttüğünü ve oğlunun babasından ayrıldığını duyurmuştu.

BGUS_2207913_008


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birliktelerŞevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler
1,5 yıl sonra başladı! Okullarda ilk gün heyecanı 1,5 yıl sonra başladı! Okullarda ilk gün heyecanı
Esin Varan ABD'de yayınlanan fenomen dizinin kadrosundaEsin Varan ABD'de yayınlanan fenomen dizinin kadrosunda
Anahtar Kelimeler:
Iggy Azalea
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

'Fahiş fiyat' cezası! Firmalar radara alındı

'Fahiş fiyat' cezası! Firmalar radara alındı

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ekibi istifa etti! "Olaylar manipüle ediliyor"

Ekibi istifa etti! "Olaylar manipüle ediliyor"

'Cehennem' sorusuna yarı çıplak cevap! Şoke etti

'Cehennem' sorusuna yarı çıplak cevap! Şoke etti

Gündeme bomba gibi düşen seks itirafı! Ayrıntıları bile anlatmış

Gündeme bomba gibi düşen seks itirafı! Ayrıntıları bile anlatmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.