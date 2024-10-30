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İğne ipliğe döndü... Hazal Kaya zayıflama sırrını verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.10.2024 09:12
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Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizinin ikinci sezonuyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Kaya şimdilerde TOD'un yeni iddialı içeriği Sorgu’yla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim zayıflama sırrını açık açık anlattı.

İğne ipliğe döndü... Hazal Kaya zayıflama sırrını verdi

Daha önce "Genco", "Aşk-ı Memnu", "Adını Feriha Koydum", "Bizim Hikaye" gibi dizilerde rol alan Hazal Kaya, son dönemde dijital platformlarda yayınlanan projelerde boy gösteriyor.

Son olarak Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizinin ikinci sezonuyla adından söz ettiren Kaya, şimdilerde TOD'un yeni içeriği Sorgu’yla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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İki çocuk annesi Hazal Kaya başarılı oyunculuğu ve güzelliğinin yanı sıra verdiği kilolarla da dikkat çekiyor. Adeta iğne ipliğe dönen Kaya zayıflama sırrını açık açık verdi.

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ZAYIFLAMA SIRRI BAKIN NEYMİŞ

Kaya; “Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun besleniyorum. Önce sebze yiyorum, sonra et yiyorum. Yemeden önce sirke içiyorum. Yerken önce sebze, sonra et ve karbonhidrat yiyorum. Bu benim Antepliliğime hiç uygun olmakla ve hayattan aldığım zevkle asla örtüşmemekle beraber bir şekilde bunu tutturdum” dedi.

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Hazal Kaya
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