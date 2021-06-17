İhanet iddiası olay olmuştu! Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar jet hızıyla boşandı

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar, özel hayatında çalkantılı günler yaşıyor. Merve Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştirdiği kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı.

MERVE DİZDAR - GÜRHAN ALTUNDAŞAR ÇİFTİ GEÇEN HAFTA BOŞANDI

Snob Magazin'in edindiği bilgiye göre; Ünlü çift, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşanmış. Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'ın birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadıkları öğrenildi. Merve Dizdar, ihanet iddialarına sert cevap verdi.

"KİMSEYLA YASAK AŞK YAŞAMADIK"

Güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

Özge Özder’i youtube kanalına konuk olan Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar’ın kendisine daha ilk görüşte aşık olduğunu anlatmıştı. Dizdar, “O bana ilk görüşte aşık oldu. Biz aynı oyundaydık. Yalan söylemiyor ise öyle olmuş” demişti.

